Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

O recurso está disponível para dispositivos Android e iOS. (Foto: Reprodução)

O time de novos conceitos mobile do Facebook (NPE) lançou o Venue, app de interação exclusiva durante transmissões de eventos ao vivo. Ao contrário da maioria das plataformas, essa tem como foco dar voz a especialistas em determinados assuntos, como jornalistas, personalidades e atletas.

“Fãs apaixonados estão constantemente procurando maneiras melhores de se envolver com outros fãs e especialistas em seus eventos favoritos”, justificou a equipe em comunicado oficial.

O Venue permite que esses usuários façam comentários, criem enquetes rápidas e troquem mensagens rápidas via bate-papo. Nesse último caso, haverá um recurso chamado “Moments”, através do qual o público em geral poderá interagir com eles por um período determinado.

O app busca, assim, reunir em um mesmo canal alguns recursos do YouTube, Instagram e Twitter, considerados os principais espaços para esse tipo de conteúdo. Porém a diferença estaria no fato de não se tratar de uma ferramenta aberta para todas as pessoas, sobretudo para troca de opiniões e impressões imediatas.

O Venue foi inaugurado na nova temporada de corridas da NASCAR, realizadas no último domingo (31), com a participação de comentaristas, pilotos e repórteres especializados. Conforme a publicação do NPE, esse tipo de serviço fornece às pessoas diferentes visões sobre um mesmo assunto, que podem ser acompanhadas via perfil de cada personalidade em tempo real.

O recurso está disponível para dispositivos Android e iOS, contudo, o Facebook não deixou claro como e se será promovido em eventos de outros países, como o Brasil.

Criação de vídeos

O Facebook anunciou também um novo aplicativo experimental: o Collab. O foco do produto é promover experiências colaborativas por meio da música. O que chama atenção na novidade são suas semelhanças com o TikTok, outro app que vem se destacando entre os jovens e é um dos grandes concorrentes de Mark Zuckerberg atualmente.

O Collab permite a criação de vídeos curtos a partir de três diferentes canais, possibilitando remixagem e interação, podendo montar projetos com até três pessoas diferentes. Após a finalização, o conteúdo poderá ser compartilhado tanto no Facebook, como em outras redes sociais – inclusive no TikTok. Conforme a idealizadora do recurso, não será possível criar projetos plagiados, tendo que, obrigatoriamente, adicionar, ao menos, uma faixa original ao mix.

No momento, na versão beta, a ferramenta está disponível somente para usuários do iOS nos Estados Unidos e no Canadá. Ainda não há previsão de data para que o Collab chegue a outros países.

