Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O início da preparação colorada para o jogo contra o Tolima inicia neste sábado. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em busca de vaga na fase de grupos da Libertadores, o Inter enfrenta, a partir das 21h30min da próxima quarta-feira (26), o Deportes Tolima, em confronto que encerra a terceira fase preliminar do torneio continental. Após empate sem gols na partida de ida, disputada na quarta-feira (19), o Inter volta todas suas atenções para o duelo decisivo, que terá o Beira-Rio como palco. A preparação para a partida será iniciada neste sábado (22), com treino no turno da manhã, e continuada ao longo de todo o carnaval.

Recheado de trabalhos, o final de semana servirá para os atletas se recuperarem da recente maratona de nove partidas disputadas em 28 dias. Além disso, o período de atividades será de grande valia para o técnico Eduardo Coudet ajustar detalhes e encaminhar a equipe que entrará em campo para o duelo diante dos colombianos. Até o momento, o argentino, anunciado como comandante colorado no último mês de dezembro, soma cinco triunfos no comando do Colorado.

No Beira-Rio, para garantir vaga no Grupo E o Inter jogará por uma vitória de qualquer escore. Até o momento, a chave já conta com América de Cali-COL, Grêmio e Universidad Católica.

D’Alessandro

O meia D’Alessandro, camisa 10 colorado, na quarta-feira (19), durante duelo entre Inter e Tolima, na Colômbia, assumiu o posto de argentino com mais partidas disputadas no certame.

Ídolo colorado, D’Ale já disputou 85 confrontos válidos pelo principal torneio de clubes do continente. Após estrear no certame vestindo as cores do River, e com os ‘Millonarios’ atuar em três edições consecutivas, defendeu, em 2008, o San Lorenzo. Por fim, desde 2010 ‘El Cabezón’ tem defendido o Inter em todas as edições que contaram com a presença do time gaúcho.

