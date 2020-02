Inter Volante do Inter é absolvido em julgamento por expulsão no Grenal

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Jogador cumprirá apenas suspensão automática Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O volante Damián Musto foi absolvido em julgamento do TJD-RS, nesta quinta-feira, por conta da expulsão no clássico Grenal. O jogador, que havia sido denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “ato desleal ou hostil”. A pena poderia chegar até 3 jogos, mas por decisão dos auditores, o atleta cumprirá somente a suspensão automática.

Assim, o argentino já é baixa confirmada no returno do Campeonato Gaúcho, quando o colorado tem compromisso contra o Caxias, no Centenário, no dia 29.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter

Deixe seu comentário