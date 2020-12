Rio Grande do Sul O governo do Estado antecipou incentivos de 68 milhões de reais a hospitais gaúchos, o que deve auxiliar no pagamento do 13º salário

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A quantia foi repassada para cerca de 200 hospitais filantrópicos e públicos. (Foto: Divulgação/SES)

O governo do Estado antecipou o pagamento de incentivos hospitalares no valor de R$ 68 milhões para cerca de 200 hospitais filantrópicos e públicos.

O pagamento é referente ao mês de novembro e foi efetivado antes do vencimento, no final deste mês, para auxiliar os hospitais no pagamento do 13º salário dos funcionários.

O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Programas municipais

Na última terça-feira (15), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), pagou R$ 43 milhões para programas municipais da área da saúde. O recurso é destinado ao custeio mensal de programas municipais que fazem parte do SUS, como Estratégia Saúde da Família (ESF), Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre outros.

Leitos de UTI

Cinco hospitais gaúchos receberam na última semana 40 camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para atendimento de pacientes com covid-19 pelo SUS.

Os equipamentos foram comprados pela Secretaria da Saúde por meio de pregão eletrônico realizado neste ano, quando também foram adquiridos respiradores e monitores.

A compra foi efetuada com verbas de convênio com o Ministério Público Estadual, que disponibilizou o repasse oriundo do Fundo Reconstituição de Bens Lesados.

As instituições hospitalares contempladas são o Hospital Santo Ângelo (5 camas), Hospital Auxiliadora de Rosário do Sul (5 camas), Hospital São Carlos de Farroupilha (10), Santa Casa de Uruguaiana (10) e Hospital Regional de Santa Maria (10).

Farmácia do Estado

A partir de 4 de janeiro de 2021, o protocolo da Farmácia de Medicamentos Especiais, da SES, na capital, passa a atender das 8h às 17h para a entrega de documentos e cadastro. O atendimento será mediante agendamento, que deve ser encaminhado via o site https://ame.rs.gov.br/consulta/#/geral ou pelo telefone (51) 98405-1939, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A dispensação de medicamentos continua com o atendimento por ordem de chegada, das 8h às 17h. Pessoas pertencentes a grupos de risco serão atendidas em local específico, no 4º andar da Farmácia do Estado.

Também está sendo realizada a dispensação antecipada de alguns medicamentos, para evitar deslocamentos desnecessários de usuários de grupos de risco até a Farmácia.

A mudança tem por objetivo qualificar o atendimento e garantir mais agilidade no desempenho das atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de prevenção à covid-19.

Com agendamento, as pessoas serão imediatamente atendidas, diminuindo a circulação e a permanência de usuários das dependências da Farmácia do Estado, localizada na avenida Borges de Medeiros, nº 546, no Centro de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul