Durante a elaboração do orçamento do próximo ano, o governo chegou a pedir estudos sobre um possível adiamento da pesquisa para 2022. A ideia era, nesse caso, usar o dinheiro para reforçar o orçamento do Ministério da Defesa.

O Censo estava previsto inicialmente para 2020, mas foi adiado em razão das complicações decorrentes da pandemia do novo coronavírus. A coleta de dados inclui visitas de agentes do Censo às casas dos brasileiros – o concurso público para selecionar esses agentes foi suspenso. Segundo o secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, George Soares, o governo gastou R$ 217 milhões em 2020 com ações preparatórias para o Censo, mesmo com o adiamento da pesquisa. O orçamento inicial do Censo estava estimado em R$ 3,4 bilhões, mas o valor foi reduzido ainda em 2019 após pressão da área econômica. Para reduzir os custos, o IBGE ajustou os questionários e reduziu o número de perguntas. O orçamento previsto, de R$ 2 bilhões, se aproxima do valor mais enxuto que já tinha sido anunciado pelo instituto.