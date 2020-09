Nos primeiros sete meses do ano, 32.040 profissionais foram admitidos via concurso público. No mesmo intervalo de 2011, esse número chegou a 30.476. O pico desde então foi em 2014, quando 48.232 pessoas foram admitidas.

Os dados recentes estão alinhados com o projeto de corte de gastos com servidores federais colocado em prática por Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia. A quantidade de funcionários públicos federais contratados caiu 22% de janeiro a julho de 2020, em relação ao mesmo período de 2019 — meses de início do governo Bolsonaro. Segundo João Domingos Gomes dos Santos, presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), o número de funcionários públicos contratados por concurso vem caindo há aproximadamente uma década, mas pode ter uma redução drástica com a reforma administrativa — caso a proposta seja aprovada sem alterações. “A reforma administrativa liquida o que já é pouco. A faixa etária média dos servidores brasileiros é bastante avançada e muitos deles estão a ponto de se aposentar. Se o projeto é reduzir a contratação desses profissionais, a tendência é que um dia a gente chegue ao chamado ‘estado nenhum'”, afirmou. O advogado destaca também que em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), houve um queda de quase 45% (de 55 mil para 30,4 mil) no número de contratações de servidores federais em relação ao ano anterior – quando houve o pico mais recente de contratações. “O servidor é prejudicado duas vezes: perde o emprego e o acesso a serviços públicos de qualidade como cidadão”, disse. Propostas da reforma A reforma propõe uma série de mudanças nas regras do funcionalismo público. Entre essas regras, está o fim da aposentadoria compulsória de servidores como modalidade de punição. Atualmente, algumas categorias de servidores públicos aplicam como sanção a profissionais que tenham cometido alguma irregularidade a aposentadoria compulsória. Nesse caso, a pessoa punida deixa de trabalhar, mas mantém o salário. Com a reforma, se aprovada pelo Congresso, isso não vai mais acontecer. Outras propostas de mudança apresentadas pelo governo são a vedação de promoções ou progressões na carreira exclusivamente por tempo de serviço e a proibição de mais de 30 dias de férias por ano. A reforma administrativa ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para virar lei. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), precisa ser aprovada em dois turnos de votação por três quintos dos parlamentares de cada Casa (308 deputados; 49 senadores). Questionado sobre a queda no número de servidores públicos federais, o Ministério da Economia afirmou que “apenas autoriza orçamento para concurso e não comenta sobre solicitações para admissão de pessoal”.