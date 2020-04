Esporte O Grêmio firmou parceria com um site de ingressos para receber e doar dinheiro a comunidades carentes no entorno da Arena

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Consulados do clube em outras cidades gaúchas também se mobilizam. (Foto: Divulgação/Grêmio)

Em mais uma iniciativa solidária para quem enfrenta dificuldades financeiras devido às medidas restritivas de combate ao coronavírus, o Grêmio laçou um programa de captação e doação de alimentos não-perecíveis, materiais básicos de higiene e saúde. O alvo são comunidades carentes dos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, próximos à Arena, na Zona Norte de Porto Alegre.

A iniciativa é operacionalizada pelo Departamento de Responsabilidade Social do clube, a fim de centralizar o atendimento a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade em uma das áreas mais carentes da capital gaúcha, cujo sustento depende de atividades informais, paralisadas pelas diretrizes de isolamento social. Para isso, o Tricolor formou parceria com o site de venda de ingressos www.uhuu.com.

“A dinâmica da ferramenta consiste em mapear as necessidades mais urgentes e disponibilizar contribuições entre R$ 5 a R$ 50”, detalhou o site oficial www.gremio.net. “A verba arrecadada será destinada a entidades assistenciais que atendem a região, para aquisição de itens de primeira necessidade.”

Repasses

Ainda de acordo com o clube, os repasses serão semanais, respeitando o fluxo de recebimento conforme a modalidade de contribuição escolhida. Os pagamentos podem ser realizados com cartão de débito e/ou crédito, bem como por meio de boleto bancário. Na própria página virtual é exibido de forma atualizada o saldo de doações, além de relatórios quinzenais com os valores recebidos. Intitulada “Grêmio em Ação”, a plataforma é desenvolvida pela empresa 4all Tecnologia, parceira do Tricolor no segmento.

E a mobilização não para por aí. Nos consulados do clube em Gravataí, Sapucaia do Sul, Rio de Grande, Três Coroas, São Leopoldo e Carazinho, dentre outros municípios, ações de arrecadação já resultaram no envio de alimentos, materiais de limpeza e até mesmo auxílio em dinheiro para moradores e hospitais locais.

