Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Sediada em Porto Alegre, a ONG (organização não governamental) Mulher em Construção lança campanha para ajudar profissionais autônomas da construção civil que dependem de sua renda diária para sua subsistência e de sua família, mas que agora não podem trabalhar no segmento, por causa da pandemia de coronavírus.

São eletricistas, pedreiras e ceramistas capacitadas pela entidade, que já contemplou mais de 5 mil gaúchas residentes na Capital e no Interior do Rio Grande do Sul.

Intitulada “Apoie uma Chefe de Família”, a iniciativa tem por objetivo arrecadar fundos e oferecer um “voucher-alimentação” de pelo menos R$ 200 durante os próximos três meses, para compras de alimentos e materiais de limpeza, conforme as necessidades das trabalhadoras e de seus dependentes.

A meta de atendimento é de 250 mulheres, em um grupo cuja maioria é responsável pelo sustento da família. A forma de distribuição será através de parcerias com mercados locais, estimulando também os pequenos negócios e evitando a contaminação e disseminação do vírus.

“A nossa ONG foi criada para oferecer oficinas gratuitas de ofícios da construção civil para mulheres em vulnerabilidade social”, ressalta Bia Kern, fundadora e presidente da ONG. “Elas tiveram a oportunidade de trabalhar como autônomas, encontrar novo campo de trabalho, sustentar a família. Agora, estão paradas, sem poder levar comida para casa. Nossa campanha para ajudar essas mulheres é uma continuidade da luta da entidade por um mundo mais justo.”

Como apoiar

As doações podem ser feitas por meio de depósito no Banco do Brasil, agência 3.876-8, conta-corrente 21575-9 (CNPJ 09676204/0001-11). Ou então através do site www.mulheremconstrucao.org.br.

