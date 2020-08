O Grêmio venceu o Inter por 2 a 0 e é campeão do segundo turno do Gauchão

A noite desta quarta-feira (5) foi de clássico Grenal na Arena, desta vez, válido pela final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com gols de Maicon e Isaque no segundo tempo, o Grêmio venceu o Inter por 2 a 0, conquistou o returno e agora decide o título da competição em jogo contra o Caxias, campeão do primeiro turno.

O primeiro tempo foi de intensidade de ambas equipes, que buscaram o ataque com jogadas bem trabalhadas. Aos 6 minutos, o Tricolor ameaçou com Diego Souza, pelo meio, que avançava em velocidade para a intermediária, mas o centroavante acabou parado por Boschilia, que cometeu falta e foi punido com cartão amarelo. Seis minutos depois, foi a vez de Orejuela arriscar da meia direita, chutando cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Já na metade do primeiro tempo, o Colorado conseguiu chegar mais na área do adversário. Marcos Guilherme encontrou Rodinei pela direita, o lateral puxou para o meio e soltou o pé esquerdo. A bola ia no canto, mas Vanderlei conseguiu espalmar para fora.

Minutos depois, Edenílson avançou pelo lado direito, soltou uma bomba, e mais uma vez o arqueiro gremista teve que trabalhar. Aos 36, a pressão foi maior pelo lado gremista. Isso porque Everton recebeu pela ponta esquerda de Jean Pyerre, ajeitou e soltou o chute. A bola explodiu no peito de Marcelo Lomba.

A partida começou a esquentar, e imagens da transmissão mostraram uma discussão entre Diego Souza e Musto após uma disputa no alto. O árbitro precisou dar sete minutos de acréscimos, devido as paradas durante o jogo. E já na reta final, Orejuela cruzou na área, a bola desviou e caiu para Diego Souza, que finalizou de primeira e quase abriu o placar.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, Jean Pyerre cobrou uma falta da intermediária, colocou direto, Lomba afastou de soco e a bola sobrou para Cebolinha, que partiu pra cima da marcação e mandou uma bomba, mas a bola explodiu na rede, pelo lado de fora. Logo em seguida, Everton combinou com Alisson, que acionou Orejuela mais à direita. O lateral cruzou para Diego Souza, que finalizou de primeira, mas pegou mal e a bola saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

O segundo tempo começou movimentado e com intensidade. Tanto o Grêmio como o Internacional criaram boas chances, mas quem mostrou efetividade foram os gremistas. Aos 4 minutos, Everton fez um cruzamento preciso na cabeça de Diego Souza, que ajeitou para Maicon estufar as redes, abrindo o marcador na Arena.

Os colorados tentaram responder com uma falta da intermediária quatro minutos depois – Boschilia cobrou direto, mandando por sobre a meta defendida por Vanderlei. Mas a melhor chance saiu em seguida, quando Boschilia novamente no ataque, acionou Thiago Galhardo, que praticamente com o gol livre, mandou pra fora.

Aos 25 minutos, o Inter criou uma boa chance pela direita, com um cruzamento de Moisés para Thiago Galhardo, mas o atacante desviou de cabeça sobre o gol.

O segundo gol gremista, aos 35 minutos, veio após boa jogada de Everton. Moisés cabeceou pra baixo e a bola sobrou para Isaque, que mandou uma bomba, estufando as redes.

Logo depois do gol, um desentendimento entre Orejuela e Patrick acabou em confusão. Os dois atletas foram expulsos e os dois treinadores amarelados.

Aos 45 minutos, Luciano cruzou na pequena área, Everton finalizou, mas Lomba defendeu. A bola voltou para Cebolinha, mas a defesa conseguiu barrar. Na sequência, quase que Isaque marca novamente, mas o goleiro colorado, destaque do Inter na partida, defendeu mais uma.

Com o resultado, o Grêmio é o segundo finalista do Campeonato Gaúcho. Enfrenta o Caxias na próxima semana, em jogo a ser definido.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Matheus Henrique (Lucas Silva), Maicon (Pepê), Alisson (David Braz), Jean Pyerre (Isaque), Everton e Diego Souza (Luciano). Técnico: Renato Portaluppi.

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Moisés, Musto, Marcos Guilherme (Patrick), Edenílson (William Pottker), Boschilia, Thiago Galhardo, Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e José Eduardo Calza. VAR (árbitro de vídeo): Jean Pierre Lima.