Grêmio e Inter se enfrentam pela decisão do segundo turno do Gauchão

O vencedor do confronto enfrentará o Caxias na decisão da edição 2020 do campeonato. (Foto: Divulgação/FGF)

O vencedor do confronto enfrentará o Caxias na decisão da edição 2020 do campeonato.

Grêmio e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (5) à noite, a partir das 21h30min, na Arena, pela final da Taça Francisco Novelletto Neto, o segundo turno do Gauchão. O vencedor do confronto enfrentará o Caxias na decisão da edição 2020 do campeonato. A Rádio Grenal transmite a partida com narração tripla.

Confronto

Líder do grupo B, com 14 pontos, o Tricolor superou o Novo Hamburgo na semifinal. O Colorado foi o primeiro colocado do grupo A, com 11, e goleou o Esportivo na fase anterior.

O duelo desta noite será o terceiro encontro entre as duas equipes no campeonato estadual. Na semifinal do primeiro turno, vitória gremista por 1 a 0. Na quarta rodada do returno, novo triunfo do time comandado pelo técnico Renato Portaluppi.

Houve, ainda, nesta temporada, um clássico pela fase de grupos da Libertadores da América. Na ocasião, os times empataram em 0 a 0.

Segundo a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), a exemplo dos últimos duelos do campeonato, será seguido um rigoroso protocolo sanitário aprovado pelo governo estadual. O jogo ocorre sem presença de torcida. A circulação de pessoas no entorno dos estádios está restrita aos profissionais diretamente envolvidos com o evento.

Escalação

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Geromel, Kannemann, Cortez, Orejuela, Maicon, Matheus H., Jean Pyerre, Alisson, Everton, Diego Souza.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Boschilia, Thiago Galhardo, Guerrero.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden; Auxiliar 1: Lúcio Beiersdorf Flor; Auxiliar 2: José Eduardo Calza. VAR: Jean Pierre Lima.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal