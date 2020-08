Nesta quarta-feira (05), os ouvintes da Rádio Grenal (FM 95,9) terão a oportunidade não apenas de torcer pela vitória de Grêmio ou Inter e assim garantir uma das vaga na final do Gauchão 2020, contra o time do Caxias.

Os torcedores que sintonizarem a emissora da Rede Pampa pelo FM, site, aplicativos e redes sociais vão acompanhar o clássico Grenal de uma forma inédita: com a transmissão da partida através das vozes potentes dos três narradores da Rádio Grenal. Os veteranos Haroldo de Souza e Ítalo Gall dividirão os microfones com o jovem Angelo Afonso.

A diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, conta que a ideia surgiu logo após o duplex da última quarta-feira pelo estadual, “a sintonia entre Haroldo de Souza, que é simplesmente o maior narrador de Grenais da história da crônica esportiva gaúcha e o carismático comunicador Ítalo Gall foi tanta, a exemplo do que já acontecia com o Angelo, que assim que o juiz apitou o fim do jogo eu liguei para o Haroldo. Assim que ele topou, eu tinha certeza de que seria não só um momento único para a Rádio Grenal e uma grande atração para os ouvintes, mas, a cima de tudo, um exemplo de atitude que está fazendo muita falta na nossa sociedade: “compartilhar”, ao invés de “dividir”, afirma a diretora, destacando a grandeza de um profissional como Haroldo de Souza, detentor da marca histórica de 176 Grenais narrados em sua carreira, de aceitar dividir os microfones para uma transmissão que é uma das mais desejadas por todos aqueles que trabalham com o futebol.

Marjana Vargas destaca ainda que o elenco estará dividido em vários estúdios da Rede Pampa, mantendo todas as medidas de distanciamento solicitadas durante a pandemia.

O Grenal está marcado para às 21h30 mas a Rádio Grenal inicia as transmissões a partir das 17 horas, com as informações completas sobre a disputa. A jornada esportiva contará ainda com os repórteres identificados com seus times: César Fabris, pelo Grêmio e Carlos Lacerda, pelo Inter e ainda Lucas Arruda conferindo a movimentação na chegada das equipes a Arena. Os comentários são de Luiz Carlos Reche, a análise da arbitragem de Diego Real e o plantão de Rogério Böhlke.

SERVIÇO DA TRANSMISSÃO DA RÁDIO GRENAL:

Grêmio x Internacional – Campeonato Gaúcho 2020 – Local: Arena

Quando: hoje, dia 05 de agosto.

Horário: a partir das 17 horas.

Sintonize: FM 95,9 – site: www.radiogrenal.com.br – APPs – Canal 300 da Claro Net

WhatsApp: (51) 999-19-48-08.

A jornada esportiva será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais da Rádio Grenal:

