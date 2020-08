1º tempo

O primeiro tempo da final do returno do Campeonato Gaúcho acabou sem gols. O futebol apresentado na Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira mostrou um equilíbrio entre as equipes de Renato Portaluppi e Eduardo Coudet. Os dois times chegaram com iniciativa e buscando a área do adversário. Logo nos primeiros minutos, a partida mostrou que seria pegada, e três jogadores colorados já estavam amarelados: Boschilia, Guerrero e Moisés. Aos 16, uma boa chance para o tricolor. Orejuela recebeu de Alisson pela direita, passou por Cuesta dentro da área e cruzou rasteiro na frente de Lomba. A bola chegou a tocar no goleiro, mas Rodinei tirou da área. No mesmo lance, o goleiro colorado foi atingido pelo cotovelo de Orejuela e precisou receber atendimento. Aos 23 minutos, mais um amarelo, mas dessa vez pelo lado tricolor. Matheus Henrique chegou em Guerrero por trás e cometeu a falta.

Já na metade do primeiro tempo, o colorado conseguiu chegar mais na área do adversário. Marcos Guilherme encontrou Rodinei pela direita, o lateral puxou para o meio e soltou o pé esquerdo. A bola ia no canto, mas Vanderlei conseguiu espalmar para fora. Minutos depois, Edenílson avançou pelo lado direito e soltou uma bomba, e mais uma vez o arqueiro gremista teve que trabalhar. Aos 36, a pressão foi maior pelo lado gremista. Isso porque Everton recebeu pela ponta esquerda de Jean Pyerre, ajeitou e soltou o chute. A bola explodiu no peito de Marcelo Lomba.

A partida começou a esquentar, e imagens da transmissão mostraram uma discussão entre Diego Souza e Musto após uma disputa no alto. O árbitro precisou dar sete minutos de acréscimos, devido as paradas durante o jogo. E já na reta final, Orejuela cruzou na área, a bola desviou e caiu para Diego Souza, que finalizou de primeira e quase abriu o placar.

2º tempo

O segundo tempo iniciou com troca no tricolor: Matheus Henrique deu espaço para Lucas Silva. Logo aos 4 minutos, Maicon abriu o placar. Dentro da área, Diego Souza escorou para o capitão gremista, que, livre, tocou para o gol. Aos 9 minutos, o colorado quase chegou ao empate. Depois de bagunçar a defesa tricolor, Guerrero cruzou rasteiro, na área vazia, e Galhardo até se jogou na bola, mas perdeu o gol. A primeira troca de Coudet foi com a saída de Marcos Guilherme, para a entrada de Patrick. Thiago Galhardo foi o quarto atleta colorado a receber cartão amarelo.

Aos 20 minutos, Edenílson começou a mancar e precisou ser substituído, e Pottker entrou em campo. Já aos 25, Moisés cruzou de primeira para a área, e Thiago Galhardo cabeceou firme. A bola foi por cima e roçou as redes do gol tricolor. Passado da metad do segundo tempo, Renato tirou Jean Pyerre para colocar o jovem atacante Isaque. Aos 34, Maicon reclamou de uma cotovelada de Musto, e Leandro Vuaden entendeu o lance como válido para cartão amarelo.

O segundo gol tricolor veio pelos pés de Isaque, aos 35 minutos. Após Everton colocar a bola na área, o jovem finalizou de primeira no gol de Marcelo Lomba. Mas com os 2 a 0, o tempo fechou na Arena. Enquanto os jogadores do Grêmio comemoravam, Orejuela e Patrick se estranharam em campo e o árbitro expulsou os dois. A confusão foi aumentando e sobrou para os técnicos. Após invadirem o gramado, Coudet e Portaluppi tomaram cartão amarelo. Aos 42 minutos, Maicon sai para a entrada de Pepê.

E o jogo estava longe de acabar, Vuaden deu mais 10 minutos de acréscimos, e Renato aproveitou para trocar. Luciano entrou para a saída de Diego Souza, e Alisson saiu para David Braz entrar. Aos 47, Kannemann derrubou Cuesta próximo da área e tomou cartão amarelo. E já no finalzinho, Isaque quase marcou mais um. O atacante saiu na cara do goleiro e finalizou rasteiro, mas Lomba evita mais os 3 a 0.

Enfim, Leandro Vuaden apitou o final do jogo que definiu o tricolor como campeão da Taça Francisco Novelletto Neto. O Grêmio chega ao 13º clássico sem perder na Arena, e agora se prepara para enfrentar o Caxias na finalíssima do Gauchão 2020.