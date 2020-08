A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) comunicou nesta quinta-feira (6) que as finais do Campeonato Gaúcho serão disputadas nos dias 26 e 30 de agosto, em Caxias do Sul e Porto Alegre, respectivamente.

Segundo a federação, após não haver comum acordo entre os presidentes de Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense na reunião entre as partes, a finalíssima do Gauchão 2020 será disputada na forma prevista no artigo 16 do Regulamento Específico da Competição.

Assim sendo, o vencedor do campeonato gaúcho será conhecido após a realização de duas partidas entre os finalistas (campeão da Taça Cel. Ewaldo Poeta x campeão da Taça Francisco Novelletto Neto).

O primeiro confronto ocorrerá no dia 26 de agosto, às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O segundo enfrentamento será realizado no dia 30 de agosto, às 16h, na Arena, em Porto Alegre.

A federação também esclarece que, em cumprimento ao que foi estabelecido pela CBF, a data de 9 de agosto só poderia ser utilizada para o Gauchão 2020 caso fosse a partida definidora do campeão estadual.