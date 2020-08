Após a vitória de 2 a 0 em cima do Inter, e a conquista da Taça Francisco Novelletto, os jogadores gremistas fizeram a festa. Já no vestiário, os atletas aproveitaram as comemorações para fazer provocações ao rival. Através de lives em seus perfis no Instagram, nomes como Maicon e Pepê registraram a festa pós-título.

Frases do tipo “Já são nove” (Matheus Henrique), referente aos nove jogos sem perder para o colorado, e “qual vai ser a desculpa agora?” (Pepê), foram disparadas em tom de provocação. Até mesmo Éverton, que está se despedindo do clube e indo para o Benfica, entrou na brincadeira.

Já o capitão Maicon, que marcou o primeiro gol da vitória, se colocou ao lado do presidente tricolor Romildo Bolzan Jr., que também entrou na brincadeira: “Mais posse de bola, mais finalizações, e perderam de novo” (Maicon), referente às estatísticas dos últimos clássicos. O presidente completou: “Eles tem mais tudo, mas não tem o Grêmio nas costas”.

No twitter, Matheus Henrique, aos lado de Pepê e Jean Pyerre, seguiu com as provocações: “Atura ou surta”.