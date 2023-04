Economia O homem e a mulher mais ricos do mundo são franceses; saiba quem são estes bilionários

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, e Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os franceses Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, e Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, são, junto com suas famílias, o homem e a mulher mais ricos do mundo, de acordo com o ranking anual Forbes 2023 publicado nesta terça-feira (4).

Na lista anual, Arnault ocupa a liderança do ranking, com US$ 211 bilhões, e Françoise está em 11º lugar, com US$ 80,5 bilhões. O corte para a lista anual foi dia 10 de março, usando os preços de ações das empresas e taxas de câmbio da data.

Em 2022, Bernard Arnault ficou em terceiro lugar na lista anual de bilionários, dominada por Elon Musk, proprietário da Tesla, Twitter e SpaceX, e Jeff Bezos, fundador da Amazon. Em dezembro passado, eles foram superados pelo bilionário francês, que se tornou, com sua família, a maior fortuna do mundo.

– Quem é Bernard Arnault: Bernard Arnault é dono da maior empresa de artigos de luxo do mundo. O grupo LVMH reúne 70 grifes – como Louis Vuitton, Dior, Sephora e Tiffany’s.

Nascido em 1949 em uma família de pequenos industriais, Arnault nunca foi exatamente pobre, mas multiplicou inúmeras vezes os US$ 15 milhões iniciais que conseguiu de seu pai, um construtor, para investir em seu próprio negócio. Com esse dinheiro, ele comprou a grife Christian Dior, sua primeira marca. Ainda hoje, a Dior é a principal holding da LVMH.

A ela, porém, se somam outros grandes nomes da moda como Fendi, Givenchy, Marc Jacobs e Kenzo, entre outros. E o grupo reúne ainda marcas de relógios, acessórios e bebidas, como Bulgari, Tag Heuer, Moët&Chandon, Veuve Clicquot e Dom Pérignon, citando alguns. Em 2019, adquiriu o grupo Belmond, dono de 46 hotéis, trens e cruzeiros fluviais.

Bernard Arnault tem cinco filhos, e quatro deles – Frédéric, Delphine, Antoine e Alexandre – trabalham com o pai. Em 2012, ele se naturalizou cidadão belga, embora atualmente viva em Paris.

O empresário dedica parte de sua fortuna ao patrocínio de uma série de projetos de incentivo às artes e, em 2019, doou US$ 11 milhões para auxiliar o combate aos incêndios na Amazônia. Durante a pandemia de Covid-19, parte da produção de perfume e bebidas alcoólicas de marcas do grupo foram convertidas em produção de álcool gel, e 12 toneladas do produto foram doadas a hospitais da capital francesa.

– Quem é Françoise Bettencourt Meyers: Já Françoise Bettencourt Meyers (e sua família) — 9ª fortuna mundial com US$ 80,5 bilhões — é, pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo. Foi também em 2019, quando sucedeu à mãe, Liliane Bettencourt, que foi a primeira mulher no ranking em 2016 e 2017.

A francesa de 69 anos é a atual vice-presidente do conselho da L’Oréal, a maior empresa de cosméticos e beleza do mundo. Ela é filha única, herdeira de Liliane e neta do fundador da companhia, Eugène Paul Louis Schueller.

Foi só em 2017, quando sua mãe faleceu aos 94 anos, que Françoise se tornou a herdeira direta da L’Oréal e passou a ter 33% das ações da companhia. Um ano depois, em 2018, a bilionária apareceu pela primeira vez na lista das mulheres mais ricas do mundo.

Desde 2021, Françoise é a mulher mais rica do mundo, segundo a Forbes. Em 2022, a executiva encerrou o ano na 14ª colocação dos maiores bilionários. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-homem-e-a-mulher-mais-ricos-do-mundo-sao-franceses-saiba-quem-sao-estes-bilionarios/

O homem e a mulher mais ricos do mundo são franceses; saiba quem são estes bilionários

2023-04-04