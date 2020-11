Porto Alegre O Hospital de Clínicas de Porto Alegre publicou um novo formulário para voluntários da vacina da Johnson & Johnson

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Imunizante experimental também é testada no Hospital Conceição. (Foto: EBC)

Nesta quinta-feira (18), o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) disponibilizou um novo formulário para que voluntários manifestem interesse em participar dos testes clínicos da vacina experimental contra o coronavírus elaborada pelo laboratório belga Janssen, divisão da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson. Interessados devem acessar o site www.hcpa.edu.br.

A pesquisa está na chamada “Fase 3”, com aplicação produto e também de placebo, em grupos de igual número de pessoas. De acordo com a instituição federal, o preenchimento dos dados formulário não garante a participação no estudo, intitulado “Ensemble” e que é randomizado.

Isso significa que, a partir de sorteio, um grupo de pessoas é submetido ao produto experimental (“Ad26.COV2.S”) enquanto o outro recebe placebo (denominado “grupo controle”), como é de praxe nesse tipo de procedimento científico. Os participantes não sabem para qual grupo foram sorteados até o final dos trabalhos, que têm previsão de dois anos, mesmo que um eventual imunizante.

As duas instituições gaúchas engajadas no estudo do candidato a imunizante ficam na capital gaúcha – a outra é o Hospital Conceição, que começou a pesquisa no dia 5 deste mês.

Ao todo, os testes da Janssen preveem o engajamento de aproximadamente 60 mil voluntários em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de pelo menos 7,5 mil voluntários com idade superior a 18 anos, em 11 Estados.

A pesquisa com o imunizante do laborarório sueco ficou parado no período de 12 de outubro até o dia 2 de novembro, em todos os países. Motivo: um dos participantes – nos Estados Unidos – apresentou reação considerada grave durante a fase de testes.

Depois, um incidente similar em São Paulo – com morte – motivou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e determinar a suspensão de todos os testes de vacinas no Brasil, no começo da semana passada. O órgão regulador, no entanto, voltou atrás dois dias depois, devido à informação de que a vítima, na verdade, havia morrido por suicídio.

Pesquisas

Atualmente, seis instituições localizadas no Rio Grande do Sul prosseguem com a terceira fase da testagem, em busca de segurança e eficácia para três vacinas experimentais contra a Covid. A maioria está localizada na capital gaúcha.

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Conceição: testes com a vacina da farmacêutica belga Janssen, vinculada ao conglomerado norte-americano Johnson & Johnson;

– Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Universitário de Santa Maria, na Região Central – estudo clínico da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford (Reino Unido) em parceria com a farmacêutica anglosueca AstraZeneca;

– Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica), em Porto Alegre, e Hospital Escola da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), na Região Sul do Estado – pesquisa do imunizante da empresa chinesa Sinovac.



