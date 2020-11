Porto Alegre Porto Alegre interrompe por tempo indeterminado a flexibilização de atividades comercias

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Decisão é motivada pelo cenário epidemiológico das últimas semanas. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (18), a interrupção do processo de flexibilização das atividades comerciais, que vinha sendo realizado na capital gaúcha desde agosto. De acordo com o Executivo municipal, a medida não tem prazo determinado e é motivada pelo cenário epidemiológico das últimas semanas.

Informações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) apontam estabilidade no número de pacientes com teste positivo de coronavírus internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Mas outros indicadores, especialmente no que se refere à demanda de atendimento ambulatorial para casos de síndrome gripal, vêm apontando uma recente alta.

Isso acendeu o alerta para os próximos dias, quanto à possibilidade de reversão dessa estabilidade no contexto sanitário da cidade – que só não está sob bandeira vermelha (alto risco) no mapa desta semana do distanciamento controlado porque a prefeitura conseguiu reverter a classificação provisória da 28ª rodada do modelo, mediante recurso aceito pelo Comitê de Crise do Palácio Piratini.

Ainda segundo a prefeitura, os números seguem sendo monitorados pelas equipes técnicas. Em outubro, o município iniciou o processo de reorganização da rede hospitalar, que estava mobilizada para atendimento à pandemia de coronavírus.

Procedimentos e cirurgias que estavam represados desde março deste ano passaram a ser retomados nas instituições hospitalares com a reorientação de leitos e profissionais antes dedicados à Covid-19.

A administração municipal ressaltou, ainda, estar acompanha em tempo real todo o processo de atendimento na rede de saúde. “Caso necessário, leitos poderão ser remobilizados para garantir assistência adequada a pacientes com Covid-19”, ressalta.

A SMS reforçou a importância de a população intensificar os hábitos de higienização e distanciamento social como forma de evitar o contágio pelo coronavírus.

Ao apresentar sintomas de Covid-19 ou entrar em contato com um caso confirmado no trabalho ou em domicílio, a pessoa deve fazer a testagem. Porto Alegre conta com mais de 15 pontos de coleta para teste de Covid-19 em unidades de saúde e pronto-atendimentos.

Situação epidemiológica

A Secretaria Municipal de Saúde registrou o total de 51.962 casos confirmados de pacientes com coronavírus em Porto Alegre até esta quarta-feira (18). Essa estatística inclui 1.443 mortos e 45.039 recuperados de infecção por Covid.

Até as 20h (horário de divulgação do mais recente boletim epidemiológico local), os serviços de UTI estavam com 244 casos confirmados de cornavírus em adultos e um em pediatria. Há também 16 casos suspeitos de adultos e dois infantis.

Dentre os habitantes da capital gaúcha a receberem teste positivo nesta semana está o próprio prefeito, Nelson Marchezan Júnior, que confirmou o fato na tarde de terça-feira (17), dois dias após participar de atos de campanha – candidato à reeleição, ele não conseguiu avançar para o segundo turno, ficando na terceira colocação. Ele apresenta sintomas leves e continua trabalhando, em isolamento domiciliar.

(Marcello Campos)

