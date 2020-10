Futebol O Inter encerrou a sua participação no primeiro turno do Brasileirão com derrota de 1 a 0 para o Corinthians

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Colorado volta a campo nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. (Foto: Ricardo Duarte/ Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando fora de casa na noite deste sábado (31), o Inter perdeu para o Corinthians por 1 a 0, em partida válida pela décima-nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse placar, o Colorado ainda tem chance de encerrar o primeiro turno em primeiro lugar na tabela (35 pontos). Para isso, no entanto, terá que contar com uma combinação improvável de resultados.

Em primeiro lugar, o vice-líder Flamengo precisará tropeçar diante do São Paulo no estádio Maracanã na tarde deste domingo. E vale lembrar que o Atlético-MG e o São Paulo, respectivamente terceiro e o quarto colocados, têm menos confrontos disputados na competição até agora e terão que colocar em dia o cronograma – os mineiros tem um jogo pendente e os paulistas quatro.

O próximo adversário do time gaúcho na competição é o Coritiba-PR, no próximo domingo, no Beira-Rio. Antes, o time de D’Alessandro e companhia tem pela frente o duelo de volta contra o Atlético Goianiense pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, às 21h30min desta terça-feira (3) – um empate por qualquer placar classificará o time gaúcho para a fase seguinte do torneio.

Ficha técnica

– Corinthians: a equipe treinada por Vagner Mancini colocou no gramado da Neo Química Arena um time formado por Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Fábio Santos, Xavier, Éderson, Ramiro, Otero, Cazares (Luan) e Davó (Léo Natel).

– Inter: sob o comando de Eduardo Coudet, o Colorado atuou com Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Edenílsonm Marcos Guilherme (D’Alessandro), Patrick, Thiago Galhardo e Abel Hernández.

– Cartões: Gil, Otero, Ramiro e Casares, todos com amarelo. No Inter, Victor Cuesta e Edenílson receberam o amarelo e Thiago Galhardo foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo.

– Arbitragem: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer. Quarto árbitro: Salim Fende Chavez.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol