Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Jogo será no Estadio Pascual Guerrero na Colômbia. Foto: Wikipedia Jogo será no Estadio Pascual Guerrero, na Colômbia. (Foto: Wikipédia) Foto: Wikipedia

Nesta terça (29), o Inter encara fora de casa o América de Cali, às 21h30, na cidade de Cali (Colômbia), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Internacional vai para o jogo depois de um histórico de liderança no Brasileirão e também na competição sul-americana. Agora, a equipe de Eduardo Coudet vive uma situação distinta, tendo perdido algumas partidas no campeonato nacional. Apesar disso, segue líder do grupo E, com sete pontos, mesma pontuação do Grêmio, mas com saldo superior ao adversário.

Já o time da casa, América de Cali, é o terceiro colocado no grupo E, com quatro pontos, três atrás de Grêmio e Inter.

Na sua atual trajetória, a equipe colombiana perdeu para o Tolima por 1 a 0 pelo campeonato nacional no último final de semana. O América receberá o Inter como nono colocado na classificação do Colombiano, com 15 pontos em 10 jogos. O que, neste momento, não o habilita para a disputa dos playoffs.

Elenco

AMÉRICA DE CALI – Graterol; Ureña, Torres, Segovia e Velasco; Luis Paz, Carrascal e Sierra; Arias, Batalla e Adrián Ramos. Técnico: Juan Cruz Real.

INTER – Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Cuesta e Leo Borges; Rodrigo Lindoso, Nonato, Praxedes e Patrick; Leandro Fernández e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Guillermo Guerrero (EQU) auxiliado por Byron Romero (EQU) e Luis Murillo (VEN).

