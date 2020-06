Geral O iPhone 12 pode vir sem fones de ouvido e carregador na caixa

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







EarPods e carregador à parte podem ter custo alto aos futuros donos do iPhone 12. (Foto: Divulgação)

A série iPhone 12 pode não vir de fábrica com o kit convencional de EarPods e carregador de energia. A informação foi fornecida por analistas do banco Barclays ao MacRumors, os quais ainda declararam que a caixa conteria somente o aparelho acompanhado de um cabo Lightning.

Dessa forma, os consumidores que preferirem o carregamento direto na tomada teriam de comprar um módulo de 5 W ou 18 W, que custa R$ 149 e R$ 219, respectivamente, na loja da Apple no Brasil. Alguns rumores indicam que a companhia poderia ainda oferecer uma versão de 20 W para os novos modelos.

Já os fones de ouvido com fio com conector, custam hoje R$ 249 no comércio eletrônico nacional. A opção pelos AirPods tornaria o gasto mais elevado, com variação de preço entre R$ 1.349 e R$ 2.249 (Pro).

Produção em atraso

Os especialistas relataram que a produção da futura família estaria atrasada entre quatro e seis semanas, em comparação ao cronograma habitual. Apesar disso, seu anúncio oficial aconteceria em setembro, enquanto a estreia nas lojas ficaria para entre outubro e novembro.

Ao reforçaram especulações anteriores, eles destacaram que os modelos “Pro” da linha seriam equipados com um trio de sensores de imagem e sistema LiDAR presente no iPad Pro. O objetivo seria o de ampliar a experiência ligada a conteúdos de Realidade Aumentada.

Um vazamento recente indicou que seriam lançados quatro modelos neste ano: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Os analistas do Barclays também apontaram que a Apple faria uma atualização para o iPad Pro ainda neste ano, enquanto o “AirPods 3” só chegaria apenas no início de 2021.

iOS 14

Na última segunda-feira (22), a Apple anunciou o iOS 14, a nova versão do sistema operacional do iPhone. Confirmando os rumores, o sistema será compatível com todos os iPhones suportados pelo iOS 13, o que inclui o iPhone 6s e o primeiro iPhone SE lançado pela companhia.

No ano passado, o público já se surpreendeu quando a Apple divulgou que o iOS 13 seria compatível até com os celulares lançados em 2015. Agora, mais uma versão do SO vai repetir o feito, o que deve soar como uma ótima notícia para os usuários de iPhones mais antigos, que poderão se beneficiar com todas as novidades do iOS 14.

O novo sistema traz recursos como tela inicial redesenhada, possibilidade de configurar um navegador e um app de e-mail de terceiros como aplicativo padrão, um Apple Maps com novas funcionalidades, suporte para Picture in Picture e widgets.

Lista de iPhones suportados pelo iOS 14: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s , iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ª geração), iPhone SE (2ª geração) e iPod Touch (7ª geração).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral