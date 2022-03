Tecnologia O Microsoft Teams pode ser usado de diversas formas, seja no ambiente corporativo ou em tarefas mais simples com outras pessoas

2 de março de 2022

O processo de exclusão pode ser feito tanto no PC quanto no aplicativo para Android. (Foto: Reprodução)

O Microsoft Teams pode ser usado de diversas formas, seja no ambiente corporativo, para ajudar a desenvolver projetos, ou em tarefas mais simples com outras pessoas. Um dos recursos oferecidos pela plataforma consiste em permitir que qualquer usuário apague uma mensagem enviada. Confira a seguir como fazer isso.

O processo de exclusão pode ser feito tanto no PC quanto no aplicativo para Android e iOS (iPhone). O software oficial da plataforma está disponível para download gratuitamente no site da Microsoft.

Dito isso, siga as instruções abaixo para saber como apagar mensagens enviadas no Microsoft Teams: Entre na conversa; Com o programa aberto, clique na conversa que contém a mensagem que deseja excluir; Abra as opções da mensagem; Passe o mouse na mensagem e depois clique nos três pontinhos; Clique na opção “Excluir” – caso queira restaurar a mensagem, basta clicar em “Desfazer”.

Como apagar mensagens na versão web: Acesse teams.live.com e faça login com sua conta da Microsoft; Quando a página carregar, clique na conversa que contém a mensagem que deseja excluir; Encontre a mensagem, passe o mouse sobre ela e depois clique nos três pontinhos; Clique em “Excluir” para deletar a mensagem – assim como no programa, é possível restaurá-la clicando em “Desfazer”.

Como apagar mensagens no aplicativo para celular: Abra o aplicativo do Microsoft Teams e toque em uma conversa; Toque e segure na mensagem que deseja deletar; Role para baixo e toque na opção “Excluir”; Confirme a exclusão tocando no botão “Excluir” – ao contrário das versões para PC, o aplicativo não permite restaurar a mensagem.

Pronto, agora você já sabe como apagar mensagens enviadas no Microsoft Teams. Fazendo isso, é possível deletar algo que se arrependeu de ter mandado para outra pessoa.

Posso gravar áudio no Teams de computador?

Não. Infelizmente essa opção não existe na versão do aplicativo para PCs, porém se enviar o áudio pelo app de celulares, é possível ouvir no computador.

O Microsoft Teams é gratuito?

Há uma versão paga e outra grátis do aplicativo. A gratuita não permite gravações e transcrições de reuniões, limita o espaço de armazenamento e não oferece controles avançados de TI e segurança.

Quantas pessoas podem participar de minhas reuniões?

É permitido até 100 participantes por chamada ou reunião.

