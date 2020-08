Na avaliação de técnicos da equipe econômica, esses benefícios não são focalizados na população mais pobre. O Farmácia Popular, por exemplo, não leva em consideração a renda dos beneficiários.

Já o abono salarial é pago a todos os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos, independentemente da renda familiar. Isso permite que jovens de classe média no primeiro emprego tenham acesso ao abono no valor de um salário mínimo.

O tamanho do benefício dependerá, portanto, da viabilidade no Congresso de extinguir esses programas. Durante a tramitação da reforma da Previdência, o governo tentou restringir o acesso ao abono salarial, sem sucesso — um sinal de quão polêmico é mexer no programa.

Carteira Verde e Amarela

O Renda Brasil deve ser anunciado junto com uma série de outras medidas, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem chamado de “Big Bang Day”. O plano inicial era divulgar o pacote nesta terça (25), mas a data do anúncio das medidas econômicas foi adiada.

Junto com o programa social, o governo quer lançar uma reformulação da Carteira Verde e Amarela, regime de trabalho com menos encargos trabalhistas. Para Guedes, as novas regras seriam uma “rampa de acesso” para beneficiários saírem da rede de proteção e conseguirem empregos.