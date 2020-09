Além dos ministros, o presidente Jair Bolsonaro também teve a doença.

Posse de Fux

Na última semana, seis autoridades que estiveram na posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) fizeram exames e confirmaram que pegaram Covid-19: o próprio Fux, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o procurador-geral da República, Augusto Aras; a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi; e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro.

Governadores

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou na última quinta (17) que foi diagnosticado com covid-19, tornando-se o 14º governador a contrair a nova doença.

“Infelizmente, fui diagnosticado com o novo coronavírus. Estou bem, apresentando apenas sintomas leves. Estou em casa, seguindo o protocolo médico. Durante o período de isolamento, continuarei trabalhando e cuidando de nosso estado”, anunciou Azambuja no Twitter.

Outros 13 governadores estaduais já apresentaram exames positivos para o vírus: do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que está afastado do cargo por decisão judicial; do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (sem partido); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, João Doria (PSDB,; e do Amazonas, Wilson Lima (PSC).