25 de Maio de 2020

O Pinebook possui configurações parecidas com as de um smartphone básico; design lembra MacBook Air de 2015. (Foto: Divulgação)

Pinebook é um notebook Linux fabricado pela PINE64 e que promete ser “o mais barato do mundo”, custando 99 dólares, aproximadamente 567 reais na cotação atual. Com processador ARM e apenas 2 GB de RAM, o modelo não deve trazer um grande desempenho, como afirma a própria fabricante. Segundo a marca, o foco do computador é o uso por estudantes e programadores iniciantes, tanto pelo hardware quanto pela plataforma de código aberto. O produto, que tem design que lembra o MacBook Air 2015, pode ser encontrado no site oficial da PINE64 e tem garantia de 30 dias.

Equipado com placa-mãe PINE A64 e processador Allwinner ARM Cortex-A53, com quatro núcleos e clock base de 1,2 GHz, o notebook é capaz de suportar sistemas operacionais de 64 bits, permitindo a instalação de outras versões de código aberto ou até Android 6.0. Apesar disso, vale lembrar que são apenas 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento em eMMC 5.0, que pode ser expandido até 64 GB por meio de um cartão microSD. Isso deve indicar uma boa velocidade de inicialização, apesar de não representar uma boa quantidade de espaço disponível para arquivos.

O computador dispõe ainda de conectividade Wi-Fi e Bluetooth, uma porta HDMI, duas USB 2.0, saída auxiliar para fones de ouvido e leitor de cartões microSD. Há também uma webcam VGA de 1,2 MP, além de teclado QWERTY completo e touchpad.

Sua bateria de 10.000 mAh LiPo suporta, no máximo, 6 horas de uso geral. Pesando 1,26 kg, o notebook tem design fino e leve. Sua tela de 14 polegadas oferece resolução de 1366 x 768 pixels, suficiente para a proposta de uso mais simples. O Pinebook traz Ubuntu 16.04 LTS pré-instalado, com ambiente de desktop MATE.

Quanto aos valores, o computador promete ser “o mais barato do mundo”, e não é fácil encontrar concorrentes. No Brasil, a linha Legacy, da Multilaser, conta com dispositivos com Windows 10, por exemplo, a partir de 879 reais. Já a Daten, outra marca nacional, oferece laptops de entrada por preços a partir de 1.299 reais. Outras empresas, como Positivo, Acer e Samsung também possuem alguns notebooks com hardware básico por até 1.500 reais.

