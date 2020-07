Rio Grande do Sul O número de casos de coronavírus subiu para 45.344 no Rio Grande do Sul. Óbitos pela doença totalizam 1.141

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Líder em diagnósticos positivos e vítimas, Porto Alegre tem quase 100 surtos de Covid-19. (Foto: EBC)

O registro de mais 3.209 testes positivos de coronavírus elevou para 45.344 o número de casos de contágio de habitantes do Rio Grande do Sul desde o começo da pandemia, que já atinge desde março 441 (89%) dos 497 municípios gaúchos. Já as mortes causadas pela doença no Estado chegaram a 1.141, com a inclusão de 40 novas vítimas.

De acordo com o mais recente relatório da SES (Secretaria Estadual da Saúde), as perdas humanas mais recentes abrangem moradores das cidades mencionadas a seguir, em uma lista que menciona também o gênero (feminino ou masculino) e a idade de cada paciente. A maioria são idosos e os mais velhos deste informe são duas mulheres, ambas de de 91 anos.

– Alegrete (mulher, 81 anos);

– Alvorada (mulher, 77 anos);

– Alvorada (homem, 62 anos);

– Butiá (homem, 79 anos);

– Caçapava do Sul (mulher, 79 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 91 anos);

– Estrela (homem, 68 anos);

– Gravataí (mulher, 55 anos);

– Gravataí (mulher, 80 anos);

– Ijuí (homem, 38 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 69 anos)

– Novo Hamburgo (mulher, 57 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 61 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 60 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 70 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Rio Grande (homem, 69 anos);

– Rio Grande (mulher, 39 anos);

– São Francisco de Paula (homem, 47 anos);

– São José dos Ausentes (homem, 88 anos);

– São Leopoldo (mulher, 91 anos);

– São Leopoldo (mulher, 62 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 86 anos);

– São Sebastião do Caí (homem, 72 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 70 anos);

– Triunfo (homem, 77 anos);

– Triunfo (mulher, 59 anos);

– Vacaria (homem, 74 anos);

– Venâncio Aires (homem, 68 anos);

– Viamão (mulher, 83 anos);

– Viamão (homem, 69 anos);

– Viamão (homem, 43 anos);

– Viamão (homem, 66 anos).

Surtos na Capital

Líder no ranking gaúcho de casos (5.860) e óbitos (189) por coronavírus, Porto Alegre continua tendo os seu surtos de contágio monitorados pela prefeitura. O último boletim diário da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), divulgado nesta semana, aponta 95 ocorrências desse tipo – o número será atualizado nesta sexta-feira (16).

Deste total, 53 ocorreram em serviços de saúde, 16 em instituições de idosos, um em aldeia indígena, três em residenciais terapêuticos e 22 em outros estabelecimentos. Ao menos 58 seguem em andamento, ou seja, com casos positivos ativos, e 37 são considerados encerrados.

Tais surtos envolveram 3.343 pessoas, entre profissionais e usuários dos serviços, sendo que 948 apresentaram resultado positivo no exame do tipo “PCR” e 37 resultaram na morte do paciente.

Para a definição de surto, a SMS considera a ocorrência, em período inferior a 14 dias, de dois ou mais profissionais ou usuários de um estabelecimento diagnosticados com Covid-19 por exame de PCR. A identificação da situação desencadeia imediata comunicação à equipe epidemiológica da Vigilância em Saúde municipal.

(Marcello Campos)

