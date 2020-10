Rio Grande do Sul O Parque Assis Brasil em Esteio celebra 50 anos como palco do agronegócio internacional

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Em edições anteriores ao período da pandemia, visitantes tomavam conta dos corredores e pavilhões de exposições. (Foto: Acervo Seapdr)

Lar de uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. completa 50 anos de fundação com o desafio de reinventar seu principal evento, a Expointer, em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Tenho a honra de ser o secretário da Agricultura no ano do cinquentenário do Parque de Exposições Assis Brasil. E com as restrições impostas pela pandemia, tivemos que inovar e trazer uma nova forma de fazer Expointer, que poderá se tornar um legado”, afirma o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

O formato híbrido proposto pela Expointer Digital 2020, com atividades presenciais e transmissões ao vivo por canais em plataforma digital no site da feira, acabou por reforçar o caráter cosmopolita da feira e consolidar o parque Assis Brasil como palco do agronegócio internacional. Para chegar a essa internacionalização, a feira teve de sair de Porto Alegre e se mudar para Esteio.

Em 1967, com o interesse de cabanheiros argentinos e uruguaios em participar da Exposição Estadual de Animais que ocorria anualmente no Parque do Menino Deus, em Porto Alegre, o Estado viu a necessidade de transferi-la de lugar, uma vez que não havia mais possibilidade de ampliação do espaço. Liderando os esforços para achar o lugar ideal estava o secretário da Agricultura na época, Luciano Machado. O local escolhido foi a fazenda Kroeff, no município de Esteio, cujos 64 hectares às margens da BR-116 foram a base de construção do parque de exposições.

“Foi uma ideia que enfrentou resistências porque era muito longe de Porto Alegre e de Novo Hamburgo. Mas o secretário Luciano Machado, num misto de teimosia e de visão, insistiu na vinda para Esteio”, lembra o subsecretário do parque Assis Brasil, José Arthur Martins.

A nova área foi inaugurada em 1970 para a 33ª Exposição Estadual de Animais, e ainda trazia suas raízes bem fincadas em Porto Alegre. “O catálogo da exposição dizia assim: 33ª Exposição Estadual de Animais realizada no Parque de Exposições do Menino Deus em Esteio. Durante os primeiros cinco anos, este local era chamado de Parque do Menino Deus de Esteio”, diverte-se Martins.

O nome do parque é uma homenagem ao político e pecuarista Joaquim Assis Brasil. “Ele foi responsável pela introdução de algumas raças bovinas aqui no Rio Grande do Sul, como devon e jersey”, detalha o subsecretário.

Nasce a Expointer

A primeira Expointer foi realizada em 1972, dois anos depois da inauguração do parque, ocupando 22 mil metros quadrados. Além de representantes de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Paraná, a primeira edição da feira contou com presenças internacionais de Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra, Áustria, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Uruguai, Argentina, Chile e Alemanha.

E foi justamente a Alemanha a responsável por uma das marcas mais reconhecíveis do Parque de Exposições Assis Brasil – as três esferas nas cores da bandeira gaúcha. As estruturas formavam o estande da Alemanha nas primeiras edições da Expointer e, em 1974, foram doadas pelo país europeu ao Estado. Nas edições recentes da feira, as esferas abrigam exposições de artesanato.

Diversificação e expansão

O Parque de Exposições Assis Brasil sediava a Exposição Estadual de Animais e a Expointer em anos alternados, até 1984. A partir desse ano, a Expointer passou a ser realizada anualmente e a Exposição Estadual foi integrada à sua programação. Em 1985, máquinas e implementos agrícolas começaram a ter presença mais significativa na feira.

Com o passar dos anos, os 64 hectares da antiga fazenda Kroeff foram ficando pequenos para o tamanho que a principal feira, a Expointer, começou a tomar. Por isso, em 1998, ocorreu a ampliação para 141 hectares. No ano seguinte, foi criado o Pavilhão da Agricultura Familiar, com pouco mais de 50 expositores. Hoje, é um dos pavilhões mais visitados da feira.

