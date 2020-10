Rio Grande do Sul Conheça os finalistas do Prêmio Minuano de Literatura 2020

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

A edição 2020 do Prêmio Minuano de Literatura chega com duas novidades: patrono e a inclusão da categoria Tradução. (Foto: Divulgação/ IEL)

O Instituto Estadual do Livro (IEL), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), divulgou as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura de 2020. O anúncio dos vencedores desta edição, que tem como patrono o escritor Sergio Faraco, ocorrerá no dia 6 de novembro, como parte da programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. A transmissão terá início às 19h, no canal do IEL no Youtube.

Fruto de parceria entre o IEL e o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Prêmio Minuano de Literatura busca reconhecer e ressaltar a produção literária do Estado. Seu objetivo é contribuir com a divulgação das obras, além de incentivar a leitura e a produção escrita.

A premiação, que está em sua terceira edição, avaliou obras publicadas durante o ano de 2019. Os 24 finalistas concorrem em oito categorias: infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção: romance/novela, ilustração e especial.

O patrono Sergio Faraco é um contista, cronista, tradutor e ensaísta nascido na cidade de Alegrete, em 1940. Após uma temporada no exterior, voltou ao Brasil em 1965, quando foi preso pela ditadura militar (1964-1985). Em 1970 publica Idolatria, seu primeiro livro de contos. O Chafariz dos Turcos, primeiro livro de crônicas, foi lançado em 1990. Seu livro de contos Dançar Tango em Porto Alegre recebeu prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1999 e, em 2014, entrou na lista de leituras obrigatórias para o vestibular da UFRGS.

Finalistas

Infantil

– Turma da goiaba, de Anderson LadoBeco, editora AVEC

– Ora bolas, de Paula Taitelbaum, editora Piu

– Comadre onça – Contos brasileiros, de Eleonora Medeiros, editora Viapampa

Juvenil

– O mapa da República, de Susana Vernieri, editora Libretos

– Enfim, capivaras, de Luisa Geisler, editora Seguinte

– Piratas à vista!, de Samir Machado de Machado, editora FTD

Poesia

– Fabulário, de Ana Santos, editora Confraria do Vento

– Corpo continente, de Lorena Martins, editora 7 Letras

– Mar lírico, de Marlon Pires Ramos, editora Après Coup – Escola de Poesia

Conto

– Domanda Nísio, de Emir Rossoni, editora Telucazu

– Sombrio ermo turvo, de Veronica Stigger, editora Todavia

– Prosa pequena, de Amilcar Bettega, editora Zouk

Crônica

– O homem infelizmente tem que acabar, de Clara Corleone, editora Zouk

– Bula para uma vida inadequada, de Yuri Al’Hanati, editora Dublinense

– A inveja nossa de cada dia e outras reflexões crônicas, de Marta Leiria, editora Metamorfose

Ficção: romance/novela

– Os donos do inverno, de Altair Martins, editora Não Editora

– Controle, de Natalia Borges Polesso, editora Companhia das Letras

– Mônica vai jantar, de Davi Boaventura, editora Não Editora

Ilustração

– Zeca Bum – Chaminé não é vulcão, de Rodrigo dMart , ilustrações de Rodrigo dMart, editora Imagina Conteúdo Criativo

– Bichos e lendas do nosso Brasil, de Rosana Rios, ilustrações de Maurício Negro, editora Edelbra

– Tarraveta!, de Carla Pilla, ilustrações de Carla Pilla, editora Independente

Especial

– O novo conservadorismo brasileiro, de Marina Basso Lacerda, editora Zouk

– Lenir de Miranda: pintura périplo, de Icleia Borsa Cattani e Paula Ramos, editora da UFRGS

– Teixeirinha: coração do Brasil, de Daniel Feix, editora Diadorim

