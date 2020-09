Grêmio “O pior momento do Grêmio está na cabeça de vocês” destaca Renato após empate com o Palmeiras

21 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Apesar do empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico gremista Renato Portaluppi considerou uma melhora no desempenho da equipe tricolor. Os dois gols saíram na segunda etapa da partida. Raphael Veiga abriu o placar para o Palmeiras e Ferreira empatou para o tricolor nos acréscimos.

O técnico destacou a falta que certos desfalques fazem à equipe. Nomes como o de Geromel, Kannemann, Jean Pyerre e Maicon não estiveram em campo. No entanto, ao ver do comandante, mesmo assim, a equipe se encontrou em campo: “Tivemos 24 jogadores concentrados, sendo 12 das categorias de base. O poder de reação hoje foi muito bom. Começamos no 4-1-4-1, depois para o 4-5-1, a equipe se comportou bem nos dois esquemas. O Palmeiras não teve muitas oportunidades. Temos vários jogadores no departamento médico. Não me queixo, mas isso mostra a força do grupo“.

O Grêmio chega ao quinto empate na competição. Em dez jogos, foram apenas duas vitórias. Atualmente, o tricolor é o 11º colocado na tabela, com 13 pontos, mas para Renato, ainda não é momento para preocupação.

“O pior momento do Grêmio está na cabeça de vocês. Na minha não está. A fase sabemos que não é boa. Não é ruim nem péssima. Por todos problemas que temos. Respeito a opinião de vocês, mas esse momento que vocês falam, crise horrível, na minha cabeça não entra. Daqui a pouco quando saírem todos do departamento médico, a gente conversa”, disse Renato.

E o técnico ainda deixou um recado: “A partir de hoje não sai nenhuma notícia sobre jogador no Departamento Médico, ordem minha. Na quarta-feira, 1 hora antes do jogo vocês vão descobrir a escalação”.

Na quarta (23), o Grêmio enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com quatro pontos tricolor é o vice-líder do grupo E, atrás apenas do rival, o Inter, que tem sete.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

