O prefeito de Viamão está na UTI por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Valdir Jorge Elias está com coronavírus. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da cidade após contrair coronavírus. Ele teve sintomas na quarta-feira (15), de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, e realizou o teste, que deu positivo. De acordo com a instituição de saúde, Valdir “está consciente, interativo e ventilado de forma espontânea com fornecimento de oxigênio suplementar, mantendo a estabilidade hemodinâmica”.

Na quarta-feira (15), a família do prefeito confirmou o teste positivo, que foi obtido em exame de rotina. Antes da internação na UTI, a previsão era de que ele não se licenciaria do cargo. Assessores que tiveram contato com ele estão em quarentena.

Na quinta-feira (16), todos os setores da prefeitura foram inspecionados, higienizados e submetidos ao processo de desinfecção e por isso que o prédio do Executivo permaneceu de portas fechadas durante todo o dia. No gabinete do prefeito, foi feita a aplicação de produtos químicos para garantir que os ambientes sejam desinfectados e salubres para o bem-estar dos servidores e da população.

A cidade vizinha à Capital continua sob bandeira vermelha (alto risco para contágio por coronavírus) no novo mapa preliminar do sistema de distanciamento controlado em vigor no Rio Grande do Sul.

O resultado se baseia nos indicadores de propagação e de capacidade do sistema de saúde, em uma metodologia que divide o território gaúcho em regiões de monitoramento, com restrições de atividades conforme a situação de cada área.

A Secretaria Municipal da Saúde e o Departamento da Vigilância em Saúde de Viamão confirmaram nesta sexta-feira mais um óbito por Covid-19, elevando para 35 o número de vítimas da doença na cidade, que soma 918 casos confirmados de contágio desde março.

Segundo a prefeitura, 20 habitantes da cidade estão internados por coronavírus, sendo oito deles na cidade e 12 em Porto Alegre. Já em isolamento domiciliar o contingente é de 194 pessoas.

Campo Bom

Já o prefeito do Executivo de Campo Bom (Vale do Sinos), Luciano Orsi (PDT), está recuperado da doença, diagnosticada na primeira semana deste mês. Ele deve voltar ao trabalho no gabinete na semana que vem, de forma presencial, após concluir o seu período de isolamento determinado pelas diretrizes sanitárias de prevenção à Covid-19.

Desde que receber o teste positivo para a doença, ele vinha cumprindo expediente à distância, em sua casa, inclusive participando de reuniões, fazendo contatos por telefone e internet e participando de eventos on-line. O seu gabinete na prefeitura já passou por uma ação de higienização.

Orsi já anunciou para o final da tarde desta segunda-feira que vem uma “live” (transmissão ao vivo) por meio da qual pretende detalhar novas ações de sua gestão, como a destinação de um auxílio à comunidade escolar e a mudança no sistema de distribuição de cestas básicas para as comunidades atingidas pela crise em meio à pandemia.

