O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que não vê embasamento legal que permita a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A declaração foi dada durante entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (3).

“Nós estamos no meio de uma pandemia, e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário. Nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. Eu não estou usando isso para ameaçar, não é do meu feitio. O presidente Bolsonaro sabe, que desses que estão colocados, eu não vejo nenhum tipo de crime atribuído ao presidente”, declarou Maia.

Questionado pelos jornalistas sobre a falta de andamento dos quase 50 pedidos de impeachment de Bolsonaro, Maia afirmou que não é momento para tratar do tema.

Para o presidente da Câmara, o foco agora deve ser o combate à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Se negasse o pedido, a discussão sobre o recurso da decisão “abriria uma guerra no Plenário entre governo e oposição”, explicou Maia. “Vou continuar pautando as matérias que eu entendo, junto com os líderes, deputados e deputadas, que vão impactar na vida das pessoas”, disse.

Rodrigo Maia também afirmou que o Parlamento teve um papel importante no combate à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Segundo ele, Bolsonaro errou ao minimizar o impacto do coronavírus. “O Congresso fez muito mais do que era sua responsabilidade”, declarou.

Maia deu como exemplo de ação positiva da Câmara em relação à pandemia a emenda que criou a chamada PEC do “orçamento de guerra”, que segrega o orçamento fiscal do orçamento de combate à Covid-19 enquanto durar a calamidade pública. Para ele, “a emenda deu as condições para o Brasil ser governado no enfrentamento da crise”.

O presidente da Câmara citou também o auxílio emergencial, que nasceu de uma proposta do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG); os avanços na MP 936/20, que autorizou o corte de salários e de redução de jornada para manutenção de empregos; o aperfeiçoamento das propostas encaminhadas pelo governo para garantir crédito para as empresas; e a ajuda aos estados e municípios.

“O presidente [Bolsonaro] errou na questão de minimizar o impacto da pandemia, da perda de vidas, vamos chegar a 100 mil vidas. Acho que ele minimizou isso e criou um falso conflito [sobre isolamento]: o problema não está atrelado à economia, está atrelado ao vírus”, afirmou.

Maia também disse que não se arrepende de ter votado pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Segundo Maia, as chamadas pedaladas fiscais justificavam o impeachment de Dilma. “Claro que não me arrependi, a questão do impeachment da presidente Dilma estava dado, votei a favor com muita convicção e tenho até hoje essa convicção”, afirmou o presidente. As informações são da Agência Câmara de Notícias e do jornal O Globo.