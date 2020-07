Celebridades O príncipe Andrew nunca mais deve voltar aos EUA depois da prisão de ex de pedófilo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Filho da rainha está 'muito nervoso' com a situação. (Foto: Reprodução)

As coisas não andam nada boas para o Príncipe Andrew, segundo informações da imprensa britânica. Fontes próximas ao filho da rainha Elizabeth dizem que ele está bastante nervoso desde a prisão, na última semana, de Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, bilionário americano acusado de abusar sexualmente e traficar menores de idade. O duque de York era amigo pessoal de Epstein e foi, inclusive, acusado por uma das vítimas do americano de ter também abusado dela.

Segundo amigos próximos ouvidos pelo “The Sun”, o príncipe cogita nunca mais voltar aos Estados Unidos depois que o FBI prendeu Ghislaine sob a acusação aliciar menores junto com o namorado à época. Esse fato coloca Andrew em maus lençóis porque, em entrevista à BBC em novembro do ano passado, ele disse que seu elo de ligação com Epstein, na verdade, era a amizade com Ghislaine, que também é inglesa.

Entenda o caso

O bilionário americano Jeffrey Epstein foi preso em julho de 2019 acusado de abusar sexualmente e traficar menores de idade, depois de um longo vai e vem de investigações. Cerca de um mês depois (e antes do julgamento, onde ficaria cara a cara com várias vítimas), Epstein foi encontrado morto em sua cela num centro de detenção em Nova York. A causa da morte, segundo as autoridades, foi suicídio.

Muitas das mulheres abusadas acusaram a inglesa Ghislaine Maxwell, que foi namorada do americano, de participar com ele do aliciamento. Ela, no entanto, só foi presa pelo FBI na semana passada.

O príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth, entra na história por ser amigo pessoal de Epstein e ter sido acusado, por Virginia Giuffre, de estuprá-la quando ela era menor. Apesar de aparecer em fotografias com a moça e a versão dela ter sido corroborada por testemunhas, ele nega as acusações e, até o momento, não foi indiciado por nenhum crime.

