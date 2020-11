Porto Alegre O Procon de Porto Alegre reforça orientações aos consumidores para a “Black Friday”, nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Por causa da pandemia, promoção do comércio deve se concentrar na internet. (Foto: EBC)

Tanto para vendedores quanto compradores, o comércio pela internet se tornou uma alternativa às restrições geradas pela pandemia de coronavírus. Pois a edição de 2020 da promoção “Black Friday”, nesta sexta-feira (27), deve se concentrar nesse tipo de negócio, fato que tem motivado o Procon de Porto Alegre a reforçar uma série de recomendações aos consumidores. O foco estão aspectos como segurança e consumo consciente.

A primeira dica é pesquisar em diferentes sites e observar as variações para fazer a escolha certa. Acompanhar os preços com antecedência é fundamental para evitar as gastos por impulso e fazer uma compra efetivamente vantajosa.

Já no que se refere a evitar o endividamento, é importante que o consumidor saiba o quanto pode gastar nesta data, considerando os gastos com as festas do final do ano. É importante que haja um planejamento financeiro.

Para realizar as compras pela internet, muitos bancos oferecem a opção de criar um cartão de crédito virtual por aplicativo. Assim, é possível utilizá-lo para uma única compra, sem necessidade de cadastrar os dados do seu cartão físico. Tal ferramenta possibilita uma segurança maior em relação aos dados do consumidor. Confira, a seguir, outras dicas:

Fique atento ao frete

É importante sempre olhar o valor do frete, as opções de modalidade de entrega/retirada do produto, assim como os prazos, para saber se o recebimento ocorrerá dentro do período que atenda às necessidades.

Cuidado com anúncios

O consumidor deve ter cuidado redobrado nas promoções recebidas por e-mail, SMS, Whatsapp e nas publicidades realizadas nas redes sociais. É comum que hackers se aproveitem da desatenção ou inexperiência do consumidor e apliquem golpes, criando acessos por links que encaminham o consumidor para páginas falsas.

Nesse caso, o hacker fica com o seu dinheiro e você sem o produto. Desconfie de promoções muito vantajosas que correspondam a um valor irrisório em comparação às demais lojas que vendem o mesmo produto.

Atenção aos sites

Busque sempre digitar no navegador o site desejado para acessar com maior segurança. Verifique se a loja é confiável e se tem um site com ambiente seguro para compras. Dê preferência para aqueles que apresentam o ícone de um cadeado na barra de endereços.

Troca de produto

Compras não presenciais garantem ao consumidor o direito de devolução da mercadoria, que deve ser realizada no prazo de até sete dias da data do seu recebimento. Já nas compras presenciais, a regra é outra.

Quando o consumidor tem a possibilidade de analisar o produto, a obrigação e troca é restrita aos casos de defeito. Nos demais casos dependerá da política de troca da loja. Sempre pergunte antes de fazer a compra se é possível realizar a troca e qual o prazo. Peça que essa informação seja registrada na nota fiscal ou em cupom de troca afixado no produto. Em qualquer caso, guarde sempre a nota fiscal.

(Marcello Campos)

