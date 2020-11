Porto Alegre Revitalização de trecho da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, chega a 60% de conclusão

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Por questões de segurança, a pista será liberada ao público apenas com o conjunto das obras, em fevereiro de 2021.

O trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, está com 60% das obras concluídas. Na tarde desta quinta-feira (26), o prefeito Nelson Marchezan Júnior e o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, fizeram uma vistoria técnica ao trecho de 1,6 quilômetro, que vai da Foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. A maior pista de skate da América Latina, que está em fase de revestimento e finalização, com 84% concluída, deve ser finalizada em dezembro. Por questões de segurança, a pista será liberada ao público apenas com o conjunto das obras, em fevereiro de 2021.

“Ver o avanço da obra, a cada visita que faço à Orla, me dá mais certeza de que vamos entregar algo de qualidade. Esse é mais um legado que vamos deixar para a população, que já voltou a se relacionar com o Guaíba desde que o trecho 1 foi liberado”, prefeito Nelson Marchezan Júnior.

No momento, as equipes trabalham na execução das quadras esportivas, nas academias e na rede elétrica. O estacionamento do trecho 3, no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, foi liberado no mês passado. São 150 vagas sem cobrança e com reserva de 14 vagas para pessoas com deficiência, gestantes e idosos.

Com investimento aproximado de R$ 50 milhões, o trecho 3 da Orla terá ainda ciclovia, área grande de arborização, iluminação led 24 horas, três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes. Os recursos para execução da obra são do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

“Esse trecho será voltado à prática de esportes. Entregaremos aos porto-alegrenses 27 quadras poliesportivas, ciclovia e academias ao ar livre. Além disso, a pista de skate fará com que a Capital passe a fazer parte da rota dos grandes eventos, atraindo investimentos e turismo”, conclui o secretário Gazen.

Trecho 1

A prefeitura declarou, na sexta-feira (20) passada, o Consórcio GAM 3 Parks, composto pelas empresas 3M Produções e Eventos e Grupo Austral, vencedor da licitação para a gestão do Parque Harmonia e do Trecho 1 da Orla do Guaíba pelos próximos 35 anos. A partir do resultado, o consórcio foi convocado para a assinatura do contrato, prevista para dezembro. O chamamento está publicado pela Superintendência de Licitações e Contratos, da SMF (Secretaria Municipal da Fazenda), no Diário Oficial de Porto Alegre.

A concessão, segundo a prefeitura, vai garantir R$ 280 milhões em investimentos na revitalização do Harmonia e na manutenção dos dois espaços ao longo de todo o contrato. A parceria com o setor privado promoverá também o ingresso de R$ 201 mil nos cofres públicos, no momento da assinatura do contrato, e 1,5% do faturamento anual obtido pela concessionária com a exploração dos dois parques ao longo dos 35 anos.

