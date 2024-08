Geral O que é o Hezbollah, grupo extremista do Líbano que atacou Israel

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Hezbollah significa “Partido de Deus” em árabe. (Foto: Reprodução)

O exército israelense ordenou bombardeios no sul do Líbano nesse domingo (25) após identificar planos para uma ofensiva do grupo extremista Hezbollah contra o país. Como resposta, o grupo extremista Hezbollah lançou um ataque em larga escala contra Israel, que declarou estado de emergência.

O Hezbollah, considerado um grupo terrorista por vários países, como Estados Unidos, França e Alemanha, disse que atacou 11 estruturas israelenses. Na mira estavam o “Domo de Ferro” de Israel, além de um “alvo militar especial” que não foi especificado. Imagens divulgadas por Israel mostram o Domo de Ferro operando para repelir os ataques dos extremistas. Assista acima.

De acordo com o Hezbollah, mais de 300 foguetes e drones foram lançados contra Israel em resposta ao assassinato de um dos chefes do grupo em julho. Fuad Shukr, considerado o número 2 do Hezbollah, foi morto em Beirute durante um ataque israelense.

Entenda abaixo o que é o grupo muçulmano xiita Hezbollah, que atua no Líbano.

– Como o grupo se formou e o que faz? No começo dos anos 1980, uma parte dos palestinos que combatiam o governo de Israel usavam o território do Líbano como base.

Israel chegou a invadir o país vizinho nessa época.

O grupo Hezbollah surgiu no Líbano para se opor à presença de israelenses no país. Hezbollah significa “Partido de Deus” em árabe. O grupo rapidamente se tornou aliado do maior país xiita da região, o Irã.

Israel só se retirou plenamente do Líbano no ano 2000, mas o Hezbollah permaneceu.

O Hezbollah também é um partido político legítimo –eles participam das eleições parlamentares e têm seus deputados.

Além disso, o Hezbollah também controla algumas partes do território libanês. Grosso modo, considera-se que o Hezbollah é um Estado dentro de Um Estado –eles providenciam serviços sociais, por exemplo.

– Irã e Hezbollah – entenda relação entre os dois: Ao longo dos anos, o Hezbollah serviu de modelo para outros grupos apoiados pelo Irã no Oriente Médio, inclusive fornecendo ajuda e treinamento.

O Irã vem há anos apoiando grupos que atacaram Israel recentemente. Esses grupos, unidos, se denominam como Eixo da Resistência.

Além do Hamas, fazem parte do eixo o Hezbollah, os Houthis e grupos armados xiitas no Iraque e na Síria.

– Confrontos com Israel: Em 2006, o grupo entrou em guerra com Israel. A guerra durou 34 dias. Mais de 1.100 libaneses morreram, segundo a Human Rights Watch. Além disso, oito soldados israelenses foram mortos, e outros dois, sequestrados.

Em 7 de outubro de 2023, após os ataques do Hamas ao território israelense, o Hezbollah começou a atacar Israel. As informações são do portal de notícias G1.

