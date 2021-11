Geral O que levar em conta para comprar um relógio inteligente

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2021

O Apple Watch série 7, o relógio mais novo da Apple vem em dois tamanhos de caixa (41 mm e 45 mm) e telas maiores. (Foto: Reprodução)

Smartwatches, os relógios inteligentes, podem ajudar a ter uma vida saudável, a dormir melhor e hoje são capazes até de fazer um eletrocardiograma, segundo as fabricantes. Isso além de mostrar as horas, claro.

O portal de notícias G1 selecionou sete modelos que fazem tudo isso e mais um pouco, para mostrar as diferenças entre eles. Os relógios citados custavam de R$ 600 a R$ 10 mil, em média, no início de novembro.

É preciso prestar atenção para não comprar produto falsificado, o que é comum, principalmente entre relógios muito baratos.

Além disso, autoridades de Saúde e os próprios fabricantes alertam que os dados disponibilizados nesses aparelhos não substituem acompanhamento médico. Ao final da reportagem, leia mais dicas que ajudam na decisão de compra.

Apple Watch série 3

O smartwatch de entrada da Apple tem duas opções de tamanho (38 milímetros e 42 mm) da caixa de alumínio e uma bateria com duração estimada em até 18 horas. O modelo era encontrado no varejo na primeira semana de novembro por R$ 2.600.

O relógio, que só se conecta a iPhones, tem wi-fi e GPS integrados, resistência a água até 50 metros, medidor de batimentos cardíacos, altímetro, contador de passos e também faz acompanhamento de exercícios.

Roda o Watch OS 8, mas não traz recursos dos modelos mais novos, como eletrocardiograma e oxigenação do sangue.

Apple Watch série 7

O relógio mais novo da Apple vem em dois tamanhos de caixa (41 mm e 45 mm) e telas maiores, com menos bordas que seu antecessor, além de opções distintas com conectividade wi-fii e LTE/4G.

Na primeira semana de novembro, o preço do Watch série 7 nas lojas on-line começava em R$ 5.300 – os valores variam de acordo com os materiais da caixa (alumínio, aço inoxidável ou titânio) e recursos de conectividade, podendo chegar a R$ 10 mil nas lojas (aço inoxidável com pulseira do mesmo material e caixa de 45 mm).

O modelo mais caro, com caixa de titânio (Apple Watch Series), só é vendido pela Apple e partia de R$ 10.599 no começo do mês.

Vem com GPS integrado, medidor de batimentos cardíacos que permite fazer um eletrocardiograma, oxímetro para medir a quantidade de oxigênio no sangue e é capaz de detectar quedas e alertar serviços de emergência de forma automática. Também roda Watch OS 8, e só se conecta ao iPhone.

Sua bateria também tem promessa de duração de até 18 horas.

Huawei GT2 Pro

O smartwatch da Huawei tem uma das maiores durações de bateria estimadas: até 15 dias com uma única carga.

O relógio se conecta a smartphones Android e a iPhones (neste último, com recursos limitados), e tem oxímetro, medidor de batimentos cardíacos e GPS, com detecção automática de exercícios – o GT2 Pro traz programas de treinamento/acompanhamento para mais de 100 esportes/atividades.

Seu preço no varejo era de R$ 2.600, em média, no início de novembro.

Realme Watch 2

Aparelho de entrada, o modelo da Realme tem acabamento em plástico. Ele se conecta ao telefone Android e traz recursos presentes em modelos mais caros, como monitoramento de batimentos cardíacos e de oxigênio no sangue, além de acompanhamento de sono.

Em comparação com outros smartwatches, o Watch 2 não tem GPS integrado. Isso faz com que precise ficar conectado o tempo todo ao smartphone e não possa ser usado sozinho para fazer exercícios – os outros modelos com GPS conseguem rastrear os movimentos do usuário sem o telefone por perto.

Sua bateria dura até 12 dias, de acordo com a fabricante, e o relógio traz 90 modos de treino esportivo integrados. Na primeira semana de novembro, seu preço no varejo era de cerca de R$ 600.

Samsung Galaxy Active2

O Galaxy Active2 vem em duas opções de tamanho de caixa (40 mm e 44mm), com conectividade wi-fi e LTE/4G, medidor de batimentos cardíacos e oxímetro e, apesar de ter uso otimizado para smartphones Android, também pode ser conectado a um iPhone (mas pode perder recursos nesse aparelho).

Seu corpo tem acabamento em aço inoxidável/alumínio e uma tela grande sensível ao toque.

Consegue monitorar treinos de forma automática, tem um instrutor de corridas e programas para 7 tipos de exercícios principais.

A bateria dura em média 40 horas, segundo a Samsung. No início de novembro, custava cerca de R$ 2.000 nas lojas on-line.

Samsung Galaxy Watch4

O Galaxy Watch4 tem duas opções de design (Classic, com uma coroa giratória em torno da caixa de 42 mm ou 44 mm, e uma convencional, com tela sensível ao toque e caixa de 40 mm ou 44 mm), com conectividade Wi-Fi e LTE/4G.

Mede batimentos cardíacos, pressão sanguínea, porcentagem de massa, água e músculos no corpo, tem oxímetro e faz eletrocardiograma – um pacote completo de atividades medidas pelos sensores do relógio. As informações são do portal de notícias G1.

