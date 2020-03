Magazine O que podemos esperar da reunião de Friends? De bastidores a erros cometidos no passado

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Um especial não-roteirizado da sitcom está a caminho - e muitos conteúdos divertidos podem ser produzidos. (Foto: Reprodução)

A reunião de Friends foi anunciada no final de fevereiro pelo Instagram dos astros da série e pelo perfil da HBO Max. Courteney Cox, a Monica na série, comentou sobre a reunião durante uma entrevista para a Entertainment Tonight, dizendo: “Estou muito empolgada que vamos estar todos juntos pela primeira vez, em uma sala, para falar sobre a série, ainda mais para a HBO Max. Será o melhor momento. Vai ser ótimo.”

Um especial não-roteirizado, infelizmente, não explorará o que aconteceu com Chandler, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Monica depois do último episódio, mas reunir Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Courteney Cox abre as portas para que muitos conteúdos divertidos sobre a sitcom seja produzido.

Confira, abaixo, o que podemos esperar da reunião de Friends:

Escalação

Interesse para um reboot de Friends é o que não falta – e os próprios atores sabem disso. Recentemente, Courteney Cox, a Monica, revelou que, se ela reformulasse a série para os dias atuais, ela escolheria Timothée Chalamet (Adoráveis Mulheres, Me Chame Pelo Seu Nome), de 24 anos, para o papel de Joey Tribbiani, originalmente interpretado por Matt LeBlanc.

Pensando por esse lado, seria legal ouvir a opinião do restante do elenco.

Histórias de bastidores

Também seria muito divertido se Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Courteney Cox se juntassem para relembrar as melhores histórias dos bastidores, como, por exemplo, aquele frio na barriga, as expectativas sobre o programa ou a evolução pessoal de cada um. Os momentos vividos por trás das câmeras ao longo de 10 anos certamente renderiam boas risadas.

Participações especiais

Falando em bastidores, Friends recebeu muitos convidados especiais desde a primeira temporada. Paul Rudd, Bruce Willis, Brad Pitt, Anna Faris, Tom Selleck, Susan Sarandon, Reese Witherspoon e Christina Applegate são apenas alguns nomes que podemos lembrar. Quem sabe, dedicar um tempo para contar como foi a participação desses atores seria, no mínimo, emocionante.

Erros do passado

Levando em conta que a série estreou há mais de 25 anos, existem certas polêmicas que, nos dias de hoje, seriam problematizadas. Muitas vezes, por exemplo, os personagens fazem comentários machistas, homofóbicos e gordofóbicos com tamanha naturalidade. A ausência de atores negros também tem sido muito comentada pelo público. Seria interessante se os atores se posicionassem sobre esses temas e falassem o que teriam – ou não – feito diferente.

