Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Jogadores com a taça após vitória do Real Madrid sobre o Villarreal. (Foto: Reprodução/Twitter)

Pela 34ª vez, o Real Madrid é campeão espanhol! Nesta quinta-feira (16), no Alfredo Di Stéfano, o time merengue fez sua parte sob o comando do artilheiro Benzema, bateu o Villarreal por 2 a 1 com dois gols do francês e assegurou o título com uma rodada de antecedência. Foi a décima vitória consecutiva dos comandados de Zinedine Zidane, que ainda abriram sete pontos de vantagem após derrota do Barcelona para o Osasuna. Mais uma taça erguida pelo capitão Sergio Ramos!

O Real teve uma atuação segura e sequer foi ameaçado no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Casemiro interceptou passe e deixou para Modric acionar Benzema, que abriu o placar. O Villarreal tentava ficar com a bola, mas era pouco efetivo. Na volta do intervalo, tudo seguiu na mesma.

Aos 31 minutos, Sergio Ramos avançou feito um atacante e sofreu pênalti. Ele mesmo pegou para bater, mas rolou para Benzema chegar finalizando em cobrança inusitada. O lance foi invalidado por invasão, e o centroavante bateu direto na segunda tentativa. Ampliou o placar e chegou a 21 gols marcados no Espanhol – dois a menos que o artilheiro Lionel Messi.

Goleiro salva

O Villarreal diminuiu com Iborra aos 36 minutos do segundo tempo, com uma boa cabeçada no canto. E o time visitante só não empatou graças ao ótimo goleiro do Real Madrid. O belga fez duas grandes intervenções nos acréscimos e ainda contou com erro do camisa 10 rival no rebote. Não à toa, Courtois foi eleito o melhor em campo.

Gol anulado

Vinicius Júnior, que saiu do banco no segundo tempo, fez uma grande jogada perto do apito final. Ele avançou pela esquerda, passou por vários marcadores e deu passe para Asensio balançar a rede. O lance, no entanto, foi anulado após revisão do VAR por conta de toque no braço de Benzema pouco antes.

Mais um para Zidane

Foi o 11º título do francês no comando do Real Madrid. Ele, que havia conquistado o último espanhol do Real, em 2016/17, ainda tem no currículo três Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Uefa e duas Supercopas da Espanha.

Títulos de cada time: Real Madrid – 34; Barcelona – 26; Atlético de Madrid – 10; Athletic Bilbao – 8; Valencia – 6; Real Sociedad – 2; Deportivo La Coruña – 1; Sevilla – 1; Bétis – 1.

