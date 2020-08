O Rio Grande do Sul acumula quase 80 mil casos de coronavírus. Mortes chegam a 2.231

A inclusão de 2.366 novas confirmações elevou nesta quinta-feira (6) para 78.837 o número de testes positivos de coronavírus no Rio Grande do Sul em quase cinco meses desde a chegada da pandemia, presente agora em 471 dos 497 municípios gaúchos. Já o contingente de mortos chegou a 2.231, com o acréscimo de 68 novos casos fatais pelo boletim da Secretaria da Saúde.

Os óbitos mais recentes no Estado mantém a prevalência de pacientes internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), a maioria idosos e com histórico de outros problemas crônicos de saúde, tais como doenças cardíacas, pulmonares e neurológicas, hipertensão, obesidade, diabetes e câncer. Confira a seguir a lista, por município de residência e em ordem alfabética.

– Alvorada (homem, 73 anos);

– Alvorada (homem, 53 anos);

– Alvorada (mulher, 55 anos);

– Arroio dos Ratos (homem, 79 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 90 anos);

– Cachoeirinha (homem, 58 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 78 anos);

– Campo Bom (homem, 81 anos);

– Canela (homem, 58 anos);

– Canoas (mulher, 74 anos);

– Canoas (mulher, 92 anos);

– Canoas (homem, 59 anos);

– Canoas (mulher, 82 anos);

– Canoas (homem, 79 anos);

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Charqueadas (homem, 70 anos);

– Charqueadas (mulher, 60 anos);

– Ciríaco (mulher, 65 anos);

– David Canabarro (homem, 92 anos);

– Fontoura Xavier (mulher, 51 anos);

– Gravataí (homem, 68 anos);

– Ijuí (mulher, 71 anos);

– Lajeado (homem, 70 anos);

– Lajeado (homem, 87 anos);

– Marau (mulher, 87 anos);

– Marau (mulher, 83 anos);

– Nova Araçá (homem, 79 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 85 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 81 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 70 anos);

– Osório (homem, 79 anos);

– Passo Fundo (homem, 34 anos);

– Passo Fundo (mulher, 64 anos);

– Pelotas (homem, 98 anos);

– Pelotas (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 38 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 92 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 58 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– Porto Alegre (mulher, 97 anos);

– Porto Alegre (homem, 58 anos);

– Rio Grande (homem, 66 anos);

– Rio Grande (homem, 78 anos);

– Rio Pardo (mulher, 62 anos);

– São Jerônimo (homem, 56 anos);

– São Leopoldo (mulher, 61 anos);

– São Leopoldo (homem, 87 anos);

– São Leopoldo (mulher, 75 anos);

– São Leopoldo (homem, 58 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 72 anos);

– Taquara (homem, 77 anos);

– Taquara (homem, 66 anos);

– Teutônia (homem, 70 anos);

– Torres (mulher, 77 anos);

– Torres (homem, 76 anos);

– Três Coroas (homem, 74 anos);

– Venâncio Aires (homem, 85 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 89 anos);

– Viamão(homem, 66 anos);

– Viamão(mulher, 57 anos);

– Viamão(homem, 84 anos);

– Viamão (mulher, 68 anos).

(Marcello Campos)