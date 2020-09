Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul totaliza até agora quase 158 mil casos confirmados de coronavírus. Mortos são 4.080

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Idosos continuam a ser o segmento populacional mais atingido pela pandemia. (Foto: EBC)

Publicado nesta segunda-feira (14), o mais recente boletim da SES (Secretaria Estadual da Saúde) inseriu 1.092 testes positivos de coronavírus à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, que totalizou assim 157.907 casos confirmados de contágio – em 92%, o paciente já se recuperou ou nem apresentou sintomas. O desfecho foi fatal em 4.080 ocorrências, incluindo os 25 óbitos do documento atualizado.

As mortes por Covid listadas pelo último relatório não apresentam alteração no que refere à predominância de pacientes idosos, aspecto verificado desde os primeiros falecimentos causados pela doença, em março. Confira, a seguir, um resumo por município, em ordem alfabética.

– Alvorada (mulher, 68);

– Antonio Prado (mulher, 85);

– Ararica (mulher, 80);

– Bagé (mulher, 84);

– Cachoeirinha (homem, 59);

– Campo Bom (homem, 76);

– Canoas (homem, 65);

– Capão do Leão (homem, 66);

– Caseiros (mulher, 84);

– Erechim (homem, 61);

– Gravataí (mulher, 42);

– Novo Hamburgo (homem, 72);

– Novo Hamburgo (homem, 47);

– Novo Hamburgo (homem, 66);

– Passo Fundo (homem, 36);

– Porto Alegre (mulher, 84);

– Porto Alegre (homem, 68);

– Porto Alegre (homem, 74);

– Porto Alegre (homem, 57);

– Porto Alegre (homem, 60);

– Porto Alegre (homem, 58);

– Porto Alegre (mulher, 68);

– São Borja (homem, 55);

– Sarandi (homem, 62);

– Tapes (mulher, 65).

Capital

Líder isolada da estatística relativa à pandemia no Rio Grande do Sul, Porto Alegre somava 28.856 casos confirmados e 870 óbitos por coronavírus até esta segunda-feira. Se excluídos os pacientes já recuperados, atualmente a cidade tem 4.287 habitantes infectados e que devem permanecer em regime de isolamento social (14 dias desde a confirmação do contágio), com ou sem sintomas.

De acordo com dados da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da capital gaúcha apresentam 303 casos confirmados de Covid (três deles em âmbito pediátrico), além de 37 casos suspeitos de adultos.

Cartão

Previsto para terminar na sexta-feira passada (11), o prazo para retirada do Cartão Social do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda, foi prorrogado de forma indefinida pela prefeitura de Porto Alegre. Os beneficiários devem faze a retirada de segunda a sexta-feira na sede da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) – avenida Ipiranga nº 310.

Cerca de 6,4 mil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social e situação de pobreza têm direito ao benefício. Até o momento, 2.8 mil cartões foram retirados. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 156 ou pelo site www.portoalegre.rs.gov.br.

Famílias com renda mensal per capita de até R$ 89 têm direito a um valor fixo de R$ 150. Quem ganha de R$ 89 a R$ 178 recebe R$ 100. Já as famílias com renda de R$ 178 a R$ 522 podem sacar R$ 50. Em todas as faixas, é somado R$ 50 para cada um dos demais integrantes da família: cônjuge, criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Não há limite de número de integrantes da família.

A ajuda emergencial será concedido pelo prazo de três meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o fim da vigência de medidas de restrição de circulação e de atividades econômicas em virtude da pandemia da Covid-19. Os créditos podem ser utilizados na compra de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, em mercados, supermercados e padarias.

(Marcello Campos)

