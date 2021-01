Porto Alegre O sábado deve ser de temporal e queda de granizo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Alerta foi divulgado pela Defesa Civil municipal. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a alta probabilidade de ocorrência de temporal na capital gaúcha neste sábado (16). De acordo com aviso publicado no site oficial prefeitura.poa.br, são esperadas pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo, em horário não detalhado.

Se a tempestade se confirmar, o órgão municipal orienta a população a evitar a circulação pelas ruas, seja a pé ou de carro. Quem estiver fora de casa deve buscar abrigo em local seguro, afastando-se do risco de quedas de postes, árvores e placas de sinalização ou publicidade.

Também é importante não entrar em alagamentos (mesmo a bordo de veículos), observar alterações em encostas e desplugar aparelhos ligados da rede elétrica. Em caso de emergência, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Arroio Mauá

Após o encerramento do processo licitatório e dos prazos para recursos, a prefeitura definiu a empresa Finger & Sommer Engenharia como executora do projeto executivo da obra da nova ponte sobre o Arroio Mauá, que liga as ilhas Mauá e da Pintada. O prazo é de quatro meses para elaboração do projeto, que conta com investimento de R$ 80.881.

“Falamos de uma comunidade que, para ter acesso aos serviços essenciais, enfrenta diariamente a insegurança”, garante o secretário de Obras e Infraestrutura Pablo Mendes Ribeiro. “É por essa ponte que os moradores chegam ao transporte público, à escola e à unidade básica de saúde. A demanda, que é antiga, deixará de ter soluções temporárias; os moradores terão acesso com dignidade.”

A ponte que se encontra atualmente no local foi construída de forma irregular e sem obedecer às normas brasileiras referentes a este tipo de construção, o que não assegura sua estabilidade.

O projeto contratado deverá seguir o plano básico desenvolvido pela Direção de Obras de Artes Especiais da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) e apresentará o cronograma de execução da obra, detalhamento técnico e serviços a serem executados, bem como uma programação orçamentária. Deverá prever, ainda, um acesso temporário para circulação de pedestres durante as obras.

A nova ponte, que deverá ter aproximadamente 70 metros de comprimento, será de pista simples, com duas faixas de rolamento, cada uma com 3 metros de largura. Também contará com dois passeios laterais de 1,5 metro de circulação livre e guarda-corpo de altura mínima de 1,1 metro.

(Marcello Campos)

