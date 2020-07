Porto Alegre O secretário da Saúde de Porto Alegre recebeu teste positivo para coronavírus

26 de julho de 2020

Pablo Stürmer, que é médico, manifestou os primeiros sintomas na semana passada. (Foto: Divulgação/PMPA)

Afastado desde terça-feira da semana passada por apresentar sintomas como indisposição e dores no corpo , o titular da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre, Pablo Stürmer, divulgou neste domingo (26) a confirmação da suspeita de contágio por coronavírus. Ele está em quarentena domiciliar e, segundo a prefeitura, não houve agravamento de seu quadro clínico.

“Informo que meu exame deu positivo para Covid-19”, escreveu em sua conta no Twitter, mencionando o teste realizado na sexta-feira. “Sigo com sintomas leves, especialmente dor no corpo e cansaço, que aliviam com o uso de analgésicos comuns. Devo permanecer em isolamento até a total recuperação.”

Na semana passada, assim que o secretário entrou em quarentena preventiva, o prefeito Nelson Marchezan Júnior também usou o Twitter para prestar apoio a Stürmer, o qual definiu como um dos grandes líderes do combate ao coronavírus na cidade. O próprio Marchezan já foi considerado como caso suspeito da doença no começo da pandemia, mas o teste deu negativo.

Formado em Medicina pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), ele está no comando da pasta desde janeiro do ano passado, quando deixou o cargo de secretário-adjunto para ocupar a vaga aberta pela saída de Erno Harzheim. Antes, Stürmer atuou em instituições como o GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e foi professor-substituto na UFRGS.

Governador

O governador gaúcho Eduardo Leite também continua em quarentena, confinado na ala residencial do Palácio Piratini (Centro Histórico), após receber teste positivo para coronavírus na última sexta-feira. Assintomático, ele suspendeu qualquer compromisso presencial mas mantém a rotina de trabalho à distância, por meio de telefone e internet.

Em vídeo com cerca de um minuto de duração, postado em sua conta no Twitter, atualmente o mais jovem político a comandar o Executivo de um Estado brasileiro – ele tem 35 anos – agradeceu pelas mensagens de apoio e frisou que, mesmo sem manifestar sintomas da Covid-19, trata-se de uma doença séria e que merece atenção especial:

“Estou trabalhando virtualmente em casa e agradeço por todas as mensagens de carinho e boas vibrações que tenho recebido para o enfrentamento a esta doença, que por mais que seja assintomática, exige que eu me cuide bastante. Obrigado a todos e, em breve, certamente estarei de volta, sem deixar de ter cumprido minhas obrigações neste período de recolhimento”.

No final do mês passado, a manifestação de sintomas de gripe fizeram com que ele se submetesse a um teste, mas o resultado deu negativo. Com 35 anos de idade completados no dia 10 de março, Eduardo Leite é o governador mais jovem em atividade no Brasil – em 2019, ao se eleger para o cargo (pelo PSDB), tinha 33 anos. Quando assumiu a prefeitura de Pelotas (2013-2017), tinha 28 anos.

Leite participou recentemente de diversos compromissos presenciais e inaugurações, inclusive de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na manhã de sexta-feira, poucas horas antes de receber o teste positivo para coronavírus, ele chegou a visitar o Hospital de Charqueadas (Região Carbonífera).

Além disso, na última segunda-feira (20) viajou a São Paulo, onde foi sabatinado pelo tradicional programa de entrevistas “Roda Viva”, da TV Cultura. No dia seguinte,encontrou-se em Porto Alegre com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello – por esse motivo, o titular da pasta federal seria submetido a teste de Covid-19 – até a noite deste sábado, não havia informação oficial sobre o resultado.

Todos os membros da comitiva federal que participaram da viagem à Capital gaúcha também passariam pela testagem, apesar de nenhum deles ter manifestado sintomas até o momento. O mesmo vale para as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias: funcionários do Palácio Piratini passaram pelo procedimento já na sexta-feira.

A titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, 72 anos, já teve descartado o contágio. Segundo informações oficiais divulgadas no sábado, “tanto o governador quanto a secretária usam máscaras e álcool-gel em todos os eventos”.

(Marcello Campos)

