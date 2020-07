Brasil O presidente do Superior Tribunal de Justiça está com coronavírus

26 de julho de 2020

Noronha tem 63 anos e é considerado do grupo de risco para Covid-19. (Foto: Divulgação/STJ)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa do tribunal, o ministro está sem sintomas da doença e continuará responsável pelo plantão da Corte até o fim da próxima semana, quando termina o recesso do Judiciário. Ele vai trabalhar de casa nesse período.

Noronha tem 63 anos e é considerado do grupo de risco para Covid-19.

O ministro foi o autor da ordem que tirou da prisão Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Em 9 de julho, Noronha autorizou a transferência de Queiroz do complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, para prisão domiciliar, sob o argumento de que o o ex-assessor parlamentar faz tratamento contra um câncer.

De acordo com a decisão, por pertencer a grupo de risco, Queiroz teria mais chances de contrair o coronavírus na cadeia. Ele deixou o presídio no último dia 10.

Além disso, o magistrado também determinou que a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que estava foragida, também cumprisse prisão domiciliar, a fim de cuidar do marido.

Levantamento efetuado pelo STJ a pedido do portal de notícias G1 mostra que Noronha negou 96,5% (700) de 725 pedidos que chegaram à Corte em razão da pandemia do coronavírus.

Até o último dia 20, o presidente do STJ atendeu a 18 dos 725 pedidos de presos formulados no contexto da pandemia, um dos quais o de Queiroz. Segundo a assessoria tribunal, as decisões ainda não foram publicadas. Os outros sete pedidos são de pessoas que desistiram da solicitação.

Ministro da Educação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou em uma rede social que está com “início de pneumonia”.

Há uma semana, Milton Ribeiro anunciou ter sido diagnosticado com Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

“Meus médicos constataram um início de pneumonia. Fui à clínica e tomei via venosa antibiótico. Hoje acordei bem melhor, 10% de tosse mas ainda sem apetite”, publicou o ministro em uma rede social.

Além de Ribeiro e Onyx Lorenzoni (Cidadania), já pegaram Covid-19 os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), e Bento Albuquerque (Minas e Energia). O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, também contraiu a doença.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus no último dia 7. No sábado (25), ele informou em uma rede social que o teste de coronavírus deu negativo. Na mensagem, o presidente não informou quando fez o teste de Covid-19.

“RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a todos”, escreveu Bolsonaro.

Logo após a publicação na rede social, o presidente saiu de moto por Brasília, acompanhado por seguranças.

