Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Habeas corpus não foi concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. (Foto: MPMS/Divulgação)

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, negou um pedido de salvo conduto para “sustar eventual ordem de prisão” do governador Wilson Witzel. O habeas corpus com caráter preventivo havia sido impetrado pelo advogado Paulo Roberto Cavalcanti de Sá.

Witzel é investigado em operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que apuram desvio de recursos públicos na Saúde e, há duas semanas, teve celulares e documentos apreendidos em sua casa. A defesa de Witzel afirma que desconhecia o pedido de habeas corpus e que a iniciativa partiu “de algum fã do governador”.

Em sua decisão, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que “compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal”.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, o governador Wilson Witzel afirmou que não conhece o advogado — que é de Pernambuco — que ingressou na Justiça com o pedido de habeas corpus. O advogado Ricardo Sidi, um dos quatro que defendem Witzel, afirma que o pedido de salvo conduto foi feito por “algum fã do governador”.

“Vamos desistir dessa impetração (do habeas corpus preventivo). Gostaria que os fãs não fizessem isso (ingressassem na Justiça por vontade própria), porque isso afeta a estratégia defensiva, o trabalho técnico dos advogados constituídos”, comentou o Sidi. Arquivamento O ministro do STJ Humberto Martins, determinou o arquivamento, na noite desta quinta-feira (4), de um falso habeas corpus impetrado em favor do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). A ação foi protocolada por um advogado que não faz parte da defesa de Witzel. O STJ havia determinado que o habeas corpus fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ao tomarem conhecimento disso, os advogados oficiais do governador protocolaram uma manifestação junto à corte solicitando que o pedido fosse arquivado. A justificativa é que ele foi movido por uma parte sem legitimidade. Bolsonaro Após receber um pedido de um apoiador sobre uma medida no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai conversar com o governador do Estado, Wilson Witzel. Em seguida, insinuou que Witzel será “brevemente” preso. O apoiador, que falou com Bolsonaro na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, se apresentou como policial militar reformado. Ele pediu ajuda contra o pagamento de uma taxa previdenciária, cobrada da categoria pelo governo do Rio. “Eu não vou conversar com o Witzel. Até porque, brevemente, já sabe onde ele deve estar, né?”, respondeu Bolsonaro.

