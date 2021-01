Mundo O Twitter suspende permanentemente a conta de Donald Trump

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

A rede social foi pressionada por usuários para realizar a medida. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Twitter tirou o perfil de Donald Trump do ar nesta sexta (8). Usuários da rede social vinham pressionando o Twitter por medidas mais drásticas desde que um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos invadiu o Congresso, na quarta (6), onde acontecia a reunião que certificou a vitória Joe Biden nas eleições. O ato aconteceu de forma violenta, com vandalismo, e resultou em pelo menos 5 mortes.

“Após uma análise cuidadosa dos tuítes recentes do @realDonaldTrump e o contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitamento à violência”, disse a empresa.

No dia do ato, o perfil de Trump chegou a ser temporariamente bloqueado após a invasão. A rede social também tirou 3 posts do ar e ameaçou banir Trump se ele violasse novamente as politicas da rede social. A conta foi reativada na última quinta (7).

Posse

Antes de ter a conta suspensa, Donald Trump, afirmou pelo Twitter, que não irá participar da cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden. “Para todos que perguntaram, eu não irei à cerimônia de posse em 20 de janeiro”, escreveu. Será a primeira vez em 152 anos que isso acontece.

Apenas três presidentes recusaram participar da transmissão: John Adams, em 1801; John Quincy Adams, em 1829; e Andrew Johnson, em 1869.

Tradicionalmente a cerimônias acontece no Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, onde ocorreu a invasão na quarta-feira. É feito o juramento de posse, ao meio-dia do horário local, pelo presidente eleito. Isso costuma acontecer com a presença do antecessor, após ambos se reunirem na Casa Branca. Depois do juramento o novo presidente faz um discurso inaugural.

Trump segue insistindo que a eleição foi fraudada e que ele é o vitorioso, embora todas as autoridades dos Estados Unidos digam não ter encontrado indício que prove essa afirmação.

Essa insistência tomou maior forma na quarta-feira, na sessão em que o Congresso referenda a vitória do eleito. Trump incitou apoiadores a não aceitar o resultado e disse em um comício que “iria junto” com eles ao Capitólio. O resultado foi uma invasão por parte desse grupo ao Congresso americano. O vice-presidente Mike Pence e parlamentares tiveram de ser retirados do prédio, houve tumulto, e cinco pessoas morreram, entre eles, um policial.

