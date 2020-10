Geral O YouTube pode estar prestes a se tornar um concorrente para empresas como Amazon e Alibaba

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

O YouTube pode estar prestes a se tornar um concorrente para empresas de vendas online como Amazon e Alibaba. A plataforma estuda oferecer uma opção para usuários comprarem na mesma página após assistirem vídeos de produtos, que vão de eletrônicos a brinquedos e maquiagem, e, assim, passar a atuar como um novo canal de vendas do Google, segundo a agência Bloomberg.

Cada brinquedo, gadget e bem que você vê no YouTube logo poderá estar à venda on-line – e não na Amazon, mas diretamente no próprio YouTube. O maior site de vídeos do mundo recentemente começou a pedir aos criadores que usassem o software do YouTube para marcar e rastrear produtos apresentados em seus clipes. Os dados serão então vinculados a análises e ferramentas de compras do Google, dono do site.

O objetivo é converter a abundância de vídeos do YouTube em um vasto catálogo de itens que os espectadores podem ver, clicar e comprar diretamente, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação. A empresa também está testando uma nova integração com a Shopify Inc. para a venda de produtos.

Um porta-voz do YouTube confirmou que a empresa está testando esses recursos com um número limitado de canais de vídeo. Os criadores terão controle sobre os produtos exibidos, disse o porta-voz. A empresa descreveu o esquema como um experimento e não quis dar mais detalhes.

A nova estratégia pode transformar o YouTube de um gigante da publicidade em um novo concorrente para líderes de comércio eletrônico, como Amazon e Alibaba Group.

“O YouTube é um dos ativos menos utilizados (do Google)”, diz Andy Ellwood, presidente da start-up de comércio eletrônico Basket. “Se decidiram que querem investir nisso, é uma grande oportunidade para eles.”

Não está claro como o YouTube vai gerar receita com essas vendas. No entanto, o serviço começou a oferecer assinaturas para criadores e leva uma comissão de 30% desses pagamentos.

O mercado de varejo de comércio eletrônico, excluindo a China, pode crescer para US$ 2,8 trilhões em 2025, de acordo com a Bloomberg Intelligence.

“O Facebook está à frente neste jogo”, diz Jitendra Waral, analista da Bloomberg Intelligence. “Mas o tamanho do mercado de comércio eletrônico e seu crescimento futuro o tornam grande demais para ficar de fora.”

O Google fez várias tentativas de entrar comércio on-line, com sucesso limitado. A empresa preferiu vender anúncios que direcionam as pessoas a outras lojas digitais, em vez de vender os próprios produtos.

No entanto, a pandemia afetou os orçamentos de marketing, principalmente nos setores de viagens e varejo físico, que são os principais anunciantes do Google.

Enquanto isso, o e-commerce cresceu muito, pois as pessoas ficam em casa e pedem mais produtos on-line. Isso deixou o Google assistindo do lado de fora enquanto rivais como o Facebook e seu aplicativo Instagram se tornavam focos de compras online. A Amazon viu as vendas dispararem, enquanto o Google sofreu sua primeira queda de receita no segundo trimestre.

Uma pesquisa recente da RBC Capital com profissionais de marketing revelou o “comércio social” como uma área importante para o Facebook e o Pinterest. Depois que o diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, revelou um recurso de lojas atualizado para varejistas em maio, as ações da empresa dispararam. O Google não quer perder a oportunidade.

Há meses, os executivos do Google sinalizam que o YouTube será fundamental para sua estratégia de comércio eletrônico. Em uma recente ligação com investidores, o diretor executivo, Sundar Pichai, sugeriu que o mar de vídeos populares de “desembalagem” de produtos do YouTube poderia ser transformado em uma oportunidade de compra.

O site de vídeos está cheio de outras categorias populares, como tutoriais de maquiagem e culinária, em que os criadores divulgam produtos comerciais no ar.

A empresa também reformulou sua divisão de e-commerce e pagamentos. Em julho, ela anunciou um plano para atrair comerciantes para o Google Shopping, sua loja on-line, que incluía uma integração com o Shopify para que os vendedores pudessem gerenciar seu estoque.

No final do ano passado, o YouTube começou a testar uma integração semelhante com o Shopify para criadores, que podem listar até 12 itens à venda em um carrossel digital abaixo de seus vídeos, de acordo com a empresa.

E o merchandising é uma das várias estratégias que o YouTube está buscando para diversificar a receita para criadores, além dos anúncios. No mínimo, as novas medidas podem ajudar o YouTube a aprofundar os dados que coleta de vídeos para fortalecer seu negócio de anúncios. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

