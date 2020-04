Porto Alegre Obras da avenida Ernesto Neugebauer estão em fase final

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Já foram executados 89% dos serviços nesta que é uma das principais vias do bairro Humaitá Foto: Maria Ana Krack/PMPA

As obras de duplicação da avenida Ernesto Neugebauer, no bairro Humaitá, estão em fase final. Acompanhado pela equipe de fiscalização da empresa contratada pela Prefeitura de Porto Alegre, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, vistoriou a obra que tem 89% dos serviços já realizados.

A avenida recebe camadas de pavimento com blocos de concreto no trecho entre a avenida José Pedro Boéssio e a BR-290. Será executada ainda a regularização de passeios e instalada a sinalização definitiva.

As obras da avenida Ernesto Neugebauer pertencem ao mesmo contrato de execução da avenida José Pedro Boéssio, iniciada em novembro de 2019. Somadas, são 2,6 km de nova pavimentação, além da implantação de uma nova ciclovia, a construção de passeios e novas redes de drenagem.

“São duas obras extremamente importantes para a região e para a Capital, por resultarem em melhorias significativas no que diz respeito à mobilidade e ao fluxo do trânsito”, ressalta o secretário Marcelo Gazen. “São muito aguardadas não apenas pelos moradores, mas também por quem acessa a entrada da cidade e a Arena do Grêmio”, lembra.

José Pedro Boéssio

As obras de infraestrutura e pavimentação da avenida José Pedro Boéssio também avançaram. Iniciadas no final de 2019, contam com 5% dos serviços executados. No momento está sendo removido o restante do pavimento antigo e executados os reforços de subleito, escavações, colocação de camadas de rachão e galerias de drenagem.

Os serviços ocorrem na pista norte da avenida. O investimento final das obras é estimado em R$ 24.415.656,96, sendo destes R$ 13,1 milhões referentes à duplicação da avenida Ernesto Neugebauer, que tem previsão de entrega para o final do mês de abril. O prazo pode sofrer alterações devido à pandemia do coronavírus.

