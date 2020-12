Rio Grande do Sul Obras de desmonte da antiga praça de pedágio de Gravataí, na Freeway, entram na reta final

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto Foto: CCR ViaSul/Divulgação A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

Falta pouco para a conclusão das obras de desmonte da antiga praça de pedágio localizada no quilômetro 77 da Freeway, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a CCR ViaSul, que administra a rodovia, 80% dos serviços previstos já foram executados e, agora, os esforços estão concentrados na regularização do pavimento onde ficavam as antigas cabines, de forma a liberar o tráfego sem a necessidade de desvio, em ambos os sentidos.

Ao mesmo tempo, outras equipes trabalham na retirada da última parte da cobertura que fica sobre a pista no litoral sentido litoral-Capital. Iniciadas em 5 de novembro, as obras de desmonte da antiga praça de Gravataí prosseguem até a primeira quinzena de dezembro. Entre as ações que ainda estão previstas, consta a construção de barreiras de concreto e o estabelecimento de quatro pistas em cada sentido no local.

A CCR ViaSul reforça aos motoristas que, mesmo com o tráfego fluindo normalmente no trecho, é fundamental que os usuários respeitem a sinalização e os limites de velocidade, uma vez que há a presença de máquinas e operários nas proximidades.

A praça de pedágio de Gravataí foi desativada em agosto. A cobrança da tarifa foi transferida para o quilômetro 60 da rodovia, em Glorinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul