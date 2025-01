Porto Alegre Obras de revitalização da Orla de Ipanema avançam em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Trabalhos devem estar finalizados no segundo semestre deste ano Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Acompanhado de gestores municipais, o prefeito Sebastião Melo vistoriou nesta quinta-feira (23), a obra de recuperação da Orla de Ipanema, em Porto Alegre. Também participaram engenheiros e arquitetos que executam os trabalhos, com o objetivo de tornar o local mais resistente a possíveis eventos climáticos extremos, como tempestades e inundações.

“Estamos trabalhando para entregar à população uma orla de Ipanema mais segura, acessível e preparada para enfrentar os desafios climáticos. Ipanema é um dos nossos cartões-postais, e essa revitalização vai garantir mais conforto e lazer para quem vive e visita a região. É uma obra que respeita o meio ambiente, valoriza a orla e reforça nosso compromisso com a resiliência urbana”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O grupo vistoriou um trecho de dois quilômetros, cuja recuperação teve início em outubro do ano passado e está 27% concluída. Os trabalhos devem ser finalizados no segundo semestre deste ano.

Calçadão

Atingido pela enchente de maio de 2024, o calçadão de Ipanema terá uma estrutura mais resistente. A reforma é completa, começando pelo calçamento, com aplicação de concreto no lugar de pedras, conferindo mais resistência. O local recebe também um reforço estrutural contra ondas fortes, também em concreto, com 45 centímetros acima do calçadão. A estrutura física serve como quebra ondas em momentos de cheia e também como banco para contemplação. Serão construídos sete acesso à praia com escada e rampa.

Também está sendo feito o enrocamento (colocação de pedras) para dar mais sustentação ao calçadão – a mata ciliar será preservada e reestruturada para evitar o impacto das ondas. A obra não faz parte do sistema de proteção da zona sul.

“Para recuperar a orla de Ipanema, avaliamos que teríamos que fazer uma obra mais robusta, forte e resiliente que suportasse melhor os efeitos da chuva ou do avanço das águas do Guaíba. Não adiantava fazer mais do mesmo”, explica o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e coordenador do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, Germano Bremm.

Outra melhoria para o local será o alargamento do calçadão, o que irá oferecer maior acessibilidade e espaço para circulação de pessoas, com instalação de novos bancos. O espaço para vegetação no passeio foi ampliado e serão plantadas 96 árvores nativas. Também a ciclofaixa receberá uma tinta emborrachada para amenizar o impacto de quem pratica esportes.

No trecho antes da avenida Guaíba, o recanto receberá academia ao ar livre, playground e chuveiros. E a área de lazer próximo aos arcos receberá reforma das churrasqueiras e mesas, o muro será refeito e o banheiro será trocado por uma estrutura mais alta.

A revitalização completa tem investimento de R$ 10 milhões, valor oriundo do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a empresa Multiplan (pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias).

