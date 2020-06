Porto Alegre Obras no vão móvel da ponte do Guaíba, em Porto Alegre, podem ser concluídas nesta semana

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Embarcação colidiu contra um pilar da ponte na sexta-feira

Para adiantar ao máximo o prazo de término das obras e o retorno à normalidade nos içamentos do vão móvel da ponte do Guaíba, os serviços de recuperação do pilar danificado por uma embarcação na sexta-feira (29) seguem ocorrendo 24 horas por dia. Segundo a CCR ViaSul, os trabalhos podem ser concluídos até o final desta semana.

Até agora, já foram realizados serviços de limpeza, confecção de novas formas e reposição de armadura. A concretagem da viga está prevista para iniciar nesta terça-feira (02) e, até o meio desta semana, deve ocorrer a execução dos testes de resistência no local e avaliações mecânicas para posterior definição da data final dos trabalhos.

O choque da embarcação contra o pilar danificou a estrutura, causando a suspensão dos içamentos para a passagem de embarcações. As obras estão sendo executadas pela empresa proprietária da embarcação. A CCR ViaSul, responsável pela operação da ponte, acompanha e fiscaliza a execução dos trabalhos.

