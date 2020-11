Porto Alegre Oferta de serviços na Unidade de Saúde Animal Victória duplica no primeiro mês

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h, já com a presença do animal. Foto: Divulgação O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h, já com a presença do animal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em seu primeiro mês no gerenciamento da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), a Anclivepa-SP (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) totalizou 526 esterilizações e 437 atendimentos, resultado duas vezes maior do que o obtido na média de 2020, entre janeiro e setembro − 270 esterilizações e 190 atendimentos. Além disso, foram realizados 16 procedimentos cirúrgicos gerais, dez ortopédicos e 120 exames de raio-X, serviços não oferecidos até então.

A expectativa é de que os números cresçam ainda mais, passado o período de adaptação. Para que isso aconteça, a Smams ressalta a importância de que os cancelamentos, quando necessários, sejam avisados com antecedência, para que a equipe possa agendar novos atendimentos.

A contratualização com a Anclivepa tem vigência de um ano, com atendimento voltado a tutores de cães e gatos que possuem Bolsa Família válido ou inscrição no NIS (Número de Inscrição Social). Também serão incluídas pessoas com renda familiar de até três salários mínimos regionais – também inscritas no NIS -, e que tenham certificado emitido pelo Crip (Centro de Relação Institucional Participativa) de sua região.

Horários

O funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h, já com a presença do animal. Diariamente, são distribuídas 25 senhas com atendimento previsto até o último tutor agendado. Os responsáveis pela guarda dos animais devem apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto.

Castração

As inscrições para esterilização continuam sendo mensais, em data previamente anunciada pela DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais), com protocolos obtidos junto ao telefone 156. Os atendimentos aos animais resgatados por protetores cadastrados no município continuarão repassados via DGDA.

